Не дать вновь ополячить Белоруссию

Мы ещё раз возвращаемся к крайне резким заявлениям Владимира Путина в адрес Польши на недавнем заседании Совбеза. Накануне «ПолитНавигатор» уже сообщал, какую форменную истерику слова российского президента вызвали в Варшаве.

Между тем, озвученный прогноз о подготовки ввода польских войск на Западную Украину напрямую касается и соседней Белоруссии. Ведь Польша не только хочет под натовским зонтиком вмешаться в конфликт на Украине и оторвать себе кусок пожирнее, но и мечтает о белорусских землях.

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Реакция в самой Белоруссии оказалась достаточно вялой. Провластные и пророссийские источники приняли речь Путина как должное, она полностью резонирует и с выступлениями Лукашенко, и с настроениями в этой среде. Что касается оппозиции, то она повела себя странно. Казалось бы, она должна была взвыть от подобного, но идут уже вторые сутки после выступления, а оппозиционные медиа ограничиваются лишь общими словами о клевете в отношении поляков, которые, естественно, «ни о чем таком не мечтают».

Оторвавшиеся от реальности дальше всех снова заговорили, что Путин отправил вагнеровцев в Белоруссию для атаки на Польшу и захвата Сувалкинского коридора. Поляки эту версию, кстати, тоже озвучивают и используют для дальнейшей милитаризации приграничной территории. Каких-то свежих, оригинальных и развернутых заявлений от змагарских лидеров и экспертов до сих пор не слышно. Видимо, до сих пор так и не дождались методичек из Варшавы.

О том, что это не клевета, известно хорошо. Один только плакат ко Дню Независимости Польши в варшавском аэропорту еще в 2017 году продемонстрировал это очень наглядно – поляки до сих пор испытывают сильные фантомные боли по утраченным «кресам» и желают вернуть их назад.

Причем в случае с белорусскими землями это сделать гораздо проще, чем с украинскими. Можно было бы даже безо всякой войны – просто дестабилизировать обстановку в республике и привести к власти практически любого из змагаров. Дальше ополячивание белорусской территории было бы лишь вопросом времени.

Дело в том, что, отношения между украинскими националистами и Польшей исторически были, мягко говоря, далеко не безоблачными. Главный герой современной Украины Бандера ненавидел поляков ничуть не меньше, чем русских и евреев, а Волынскую резню адекватные поляки не могут простить и забыть до сих пор. Белорусский же национализм ничего подобного в анамнезе не имеет.

Наоборот, белорусские националисты в принципе ориентированы на Польшу. Для них самый идеализируемый период в собственной истории – нахождение в составе Великого Княжества Литовского, в том числе после того, как оно вошло в состав Речи Посполитой. Их главные герои – польские шовинисты Костюшко и Калиновский, предмет их гордости – взятие Москвы поляками во времена Смуты – ведь уроженцы земель современной Белоруссии тоже там были. В представлении современных белорусских националистов «европейская и просвещенная» Польша – антипод «азиатской и варварской» России, которая постоянно воевала против ВКЛ и Речи Посполитой, а, следовательно, и белорусов.

Если украинский национализм в постсоветское время вызревал относительно независимо, то белорусский в условиях лукашенковской власти самостоятельно делать этого не мог. Его культивацией занимался коллективный Запад, а непосредственно, зачастую, именно Польша. Именно она активно вела пропаганду, тратила бюджетные деньги на телеканал, радиостанции и прочие медиа, подкармливала разного рода политиков и экспертов.

Польша была близка к достижению своей мечты в 2020 году. Тогда в приграничном Гродно на площади стояла толпа в десятки тысяч человек, в которой нередко мелькали не только бело-красно-белые, но и бело-красные флаги, а местные власти пошли этой толпе на уступки на грани капитуляции (в других городах до такого не дошло). Окажись на месте Лукашенко какой-нибудь местный Янукович, Польша бы уже давно предложила новым властям какую-нибудь «унию», например, для защиты от российской агрессии. Несмотря на фактический отказ от суверенитета, эта «уния» была бы с восторгом принята помешанным на «незалежнасти» новыми властями. Змагары и сейчас не скрывают того, что мечтают войти в «Междуморье» или, на худой коней, сделать «Люблинский треугольник» квадратом.

Выход из интеграционных проектов с Россией неминуемо означал бы коллапс экономики, завязанной на российский рынок и, при содействии партнеров из ЕС и США Польша бы включила Белоруссию в свою орбиту экономически, крепко привязав ее к себе. Дальше процессы пошли бы по накатанной колее. Исторически поляки, в отличие от русских, не терпят у себя никакого национального и культурного разнообразия и стремятся к ассимиляции. Для того, чтобы полностью ополячить элиту, ВКЛ потребовалось 200 лет. Для того, чтобы практически полностью ополячить население захваченных по Брестскому миру территорий – всего 20. Учитывая мощь современной пропаганды, политтехнологий и социального инжиниринга, сейчас для этого потребовалось бы и того меньше.

Именно Польша, не отказавшаяся до конца от своих планов, сейчас обучает на своей территории боевиков, которые не скрывают своих планов вторгнуться в Белоруссию и привести к власти националистический режим со всеми вытекающими из этого последствиями. Выходит, что на защите белорусской идентичности сейчас стоят не националисты, которые так любят о ней кричать, а Путин и Лукашенко.