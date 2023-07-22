В Польше – форменная истерика после слов Путина о подаренных Сталиным немецких землях

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Вчера на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ президент России Владимир Путин напомнил, как Польша получила свои нынешние земли на Западе – эти бывшие немецкие территории достались ей по итогам Второй Мировой благодаря Советскому Союзу.

В ответ в МИД Польши вызвали посла России Сергея Андреева, но тот лишь подтвердил, что Москва больше не желает говорить с Варшавой на дипломатическом языке, предпочитая правду, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В последнее время Польша играет роль главного «ястреба» в стае западных русофобов. Несколько недель назад президент этой страны Анджей Дуда выразил готовность ввести польские войска на территорию Украины в рамках гипотетической «миротворческой миссии НАТО». А на этой неделе Польша перебросила к границе с Белоруссией две военные бригады, о чём сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Речь идет о 12-й и 17-й бригадах. Одна из них расквартирована в Кольне, на новой базе, открытой в прошедшую субботу, вторая – Белой Подляске, то есть, возле границы с Белоруссией», – уточнил Блащак.

Естественно, подобная агрессивная позиция Варшавы не могла остаться без внимания Москвы, и стала одним из вопросов, которые обсуждались на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ – его президент России Владимир Путин провёл в пятницу, 21 июля.

На нём глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил:

«У польского руководства усиливается настрой на то, чтобы вести контроль на западных территориях Украины, в западных областях, путем размещения там своих войск».

По его словам, такой шаг планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности – так называемого «Люблинского треугольника».

Путин в ответ заявил, что Польша рассчитывает сформировать коалицию «под зонтиком НАТО», «оторвать кусок пожирнее» на Украине.

«Сергей Евгеньевич, надеюсь, что ваша служба, так же, как и другие наши специальные службы, будут внимательно следить за развитием событий», – сказал российский президент.

Владимир Путин также сделал достаточно глубокий экскурс в историю Польши ХХ века. Он напомнил, как эта страна вела захватническую политику, оккупировав населённую русинами часть Австро-Венгрии, Вильнюсский край Литвы, аннексировала некоторые исторические российские губернии, а в 1938-м участвовала в разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора с Гитлером, заняв Тешинскую Силезию.

«Хочу напомнить также и о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на съедение германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так: западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», – заявил президент России.

Принадлежащий немецкому медиа-концерну Axel Springer SE популярный польский портал Onet.pl в формате справки перечислил, что на некогда немецких землях ныне расположены следующие польские воеводства или их части: Варминско-Мазурское (большая часть), Поморское (без центральной части), Великопольское (северо-западная часть), Западно-Поморское, Любушское (за исключением небольших фрагментов), Нижнесилезское, Опольское (без северо-восточной части) и Силезское (западная часть). В настоящее время там проживает около 10 миллионов человек. Значительная часть из них – поляки, перемещенные с так называемых Восточных окраин Польши (то есть Западной Украины и Западной Белоруссии), и их потомки.

Неудивительно, что слова Путина вызвали в Польше форменную истерику. Станислав Жарын, заместитель польского министра-координатора специальных служб, написал в блоге:

«Хозяин Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины. Владимир Путин также снова использует исторический ревизионизм для распространения ложных обвинений против Польши».

В свою очередь, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил:

«Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посла РФ вызовут в МИД Польши».

Действительно, в субботу, 22 июля в 10 часов в МИД Польши в срочном порядке был вызван посол РФ Сергей Андреев. Как сообщил СМИ заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский, встреча была «очень короткой».

А по словам Андреева, российская сторона дала в Министерстве иностранных дел Польши отпор, после того как власти республики выдвинули претензии из-за слов президента РФ Владимира Путина о польской истории и текущей политике Варшавы.

«Встреча прошла ожидаемо. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предъявил претензии польской стороны из-за того, что президент РФ сказал вчера о Польше на совещании Совета безопасности. Естественно, он получил надлежащий отпор, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю ХХ века, и поведение польских властей сейчас в связи с конфликтом в Донбассе, Новороссии и на Украине», – подчеркнул Андреев.

«Мы зафиксировали полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. И добавить тут нечего», – отметил он.

По словам дипломата, в МИД Польши никакой формальной ноты ему не вручали, «ограничившись устными выражениями своего неудовольствия».

Как проинформировал Андреев, в Варшаве почему-то наибольшее внимание уделяют словам российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях вопреки возражениям союзников.

«Любопытно, что польская сторона зациклилась именно на этих словах, ведь Владимир Владимирович сказал много другого по поводу оценки текущей ситуации и нынешней политики Польши. Получается, то, что он говорил, помимо упоминания о Сталине, не вызывает у них возражений и протестов», – констатировал посол.

По его словам, сложно сказать, почему Варшава сконцентрировалась именно на этом моменте.

«Возможно, причинами стали эмоциональная реакция или непрофессионализм», – весьма недипломатично заключил Андреев.

Судя по всему, Москва в целом отказывается от дипломатического языка в общении с Варшавой. Как сообщал «ПолитНавигатор», Россия асимметрично ответила Польше на изъятие средств со счетов посольства РФ в Варшаве, и поляки потеряли в 50 раз больше денег. Жёсткость российской позиции признал и замглавы МИД Польши.

Да и в МИД Польше, где привыкли к сдержанной реакции РФ на антироссийские акции типа захвата школы в Варшаве или атаке на посла в ходе возложения венков на воинском кладбище, изменение позиции Москвы заметили.

По оценке Павла Яблоньского, «во время встречи отношение российского посла было недружелюбным, а его поведение не соответствовало правилам дипломатического протокола».

Замглавы МИД Польши заявил:

«Отношение посла свидетельствует о том, что Россия не намерена достигать каких-либо целей дипломатическим путем».

Как говорят польские хозяева из-за океана, добрым словом и пистолетом можно достичь намного большего, чем просто добрым словом. Но Россия явно больше не собирается тратить на Польшу даже добрые слова.