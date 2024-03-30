«Не дают оружие, потому что проиграли, а не из-за конфликта в Конгрессе» – украинский экономист

Вадим Москаленко.  
30.03.2024 17:45
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Россия, Украина


Конфликт между республиканцами и демократами в США может быть лишь поводом на фоне настоящей причины постепенной остановки военной помощи Украине – потери смысла противостояния.

«Так совпало, что это всё было на фоне внутриполитического конфликта между республиканцами и демократами в США. Но, возможно, это был просто фон, который позволял объяснить, почему эта помощь не утверждается», – сказал в эфире канала «Вышка» украинский экономический эксперт Александр Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конфликт между республиканцами и демократами в США может быть лишь поводом на фоне настоящей...


«Одна из главнейших стратегических задач Запада, которая была связана с этой войной, была направлена в отношении России, связана со сменой политического режима. Это дезорганизация российской армии, дезорганизация политической системы, внутренние конфликты. Распад России в эти стратегические планы не входил. Но эта пружина, которая раскрывалась и была на это направлена, её апогей произошёл летом 2023 года.

Это сошлось в одной точке: бунт Пригожина, наше контрнаступление – где-то в июле оно должно было сработать. И тогда действительно, может, Россия стояла в шаге от смутного времени, в результате которого там могли произойти очень серьёзные внутренние трансформации. Если этого не произошло, то происходят и изменения стратегических целей и задач», – сказал эксперт.

Ведущий Вадим Карасёв отметил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время недавнего визита в Киев дал понять: о возвращении утраченных территорий речь уже не идет.

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