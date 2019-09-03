Не дождавшись денег от России, Лукашенко набирает кредиты

03.09.2019, Минск, Михаил Рябов

Власти Белоруссии, не дождавшись скидок и кредитов от России, начинают набирать кредиты за границей с целью повысить зарплаты бюджетникам накануне выборов.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание отмечает, что с 1 сентября в Белоруссии повышаются зарплаты бюджетников, в планах – повышение пенсий. В сумме рост доходов бюджетников и пенсионеров обойдется госказне почти в 950 миллионов долларов.

При этом в публикации подчеркивается, что экономика Белоруссии «не демонстрирует роста, который мог бы служить основанием для повышения доходов населения».

«Эксперты обращают внимание на то, что Белоруссия так и не смогла пока договориться с Россией по поводу компенсации потерь от налогового маневра в нефтяной сфере, хотя в Минске рассчитывали на эти деньги (около 400 миллионов долларов только в этом году). Пока эту, как и другие дыры в бюджете, пробитые Россией (например, обещанный, но так и не выданный кредит в 600 миллионов долларов), правительство закрывает заимствованиями на мировых финансовых рынках. Это дает основания экспертам говорить о том, что повышение зарплат в такой ситуации будет краткосрочной предвыборной акцией, а никак не долгосрочным трендом роста благосостояния белорусов», – пишет газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне секретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась совместно с представителями Польши и Украины в Варшаве принимал участие во встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.