«Не доживешь до выборов» – нацпредатели набросились на соратника Явлинского

Лидер псковского «Яблока», иноагент Лев Шлосберг, который на фоне множества либералов выделился тем, что не приветствовал рейд ВСУ на Курск, совершил демарш, раскалывающий «антипутинскую оппозицию». Об этом своём канале говорил бежавший на Украину иноагент-телеведущий Евгений Киселёв с российским травматологом-ортопедом Андреем Волной, который после начала СВО покинул РФ, чтобы лечить раненых ВСУшников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Люди, которые хотели бы вернуться к политической деятельности внутри России, говорят, что ну как же мы можем поддерживать войну против нашего народа? Как же мы можем поддерживать иностранную оккупацию? За нас же потом не проголосуют наши избиратели. Не было возможности кому-то сказать это в лицо, говорю сейчас: когда, вы думаете, эти выборы состоятся? Вы доживёте вообще до этих выборов?» – сказал Киселёв.

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Волна же прямо перешёл на личности.

«Шлосберга за язык никто не тянул, и совершенно необязательно было выступать с таким заявлением, особенно в период, когда Украина предприняла эффективные, неожиданные действия на курском фронте. После его заявления посмотрите в соцсетях, я не агитирую на переход в Z-каналы. Почитайте тех, кто считает себя российскими либералами и тех, кто выступает против войны. Там же прошло сплошное – да, мы политики, мы не должны желать поражения своему народу, желать бед своему народу. Как будто те, кто выступает на стороне Украины, желают бед своему народу. Это выступление Шлосберга носит деструктивный характер. Не война высветила людей, у которых не всё так однозначно, а вот это зеркало Шлосберга высветило тех, кто считал необходимым помалкивать, а теперь вдруг стал патриотом, по сути дела вставая на пропутинскую позицию. Вот это главный негативный эффект, который последовал за демаршем Шлосберга. Если ты считаешь, что ты в заложниках – можешь помолчать», – возмутился травматолог.