Экс-спикер Генштаба ВСУ: Русские начинают летнюю наступательную кампанию

Вадим Москаленко.  
07.05.2025 23:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Спецоперация


Если у ВСУ будет недостаток артиллерии и боеприпасов, «неутешительные новости» с Донбасса продолжатся.

Об этом в эфире «Канала 24» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если у ВСУ будет недостаток артиллерии и боеприпасов, «неутешительные новости» с Донбасса продолжатся. Об...

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«Враг имел возможность подтянуть дополнительные силы и средства на приоритетные для себя участки фронта. В частности, на участок фронта, который находится южнее Константиновки – именно там сейчас у врага есть определённые территориальные приобретения. Однако эти территориальные приобретения реализовывались благодаря тому, что мы держали ту самую оперативную паузу из-за перемирия. …

Враг, пытаясь реализовать хотя бы часть своего плана летней наступательной кампании – речь о полной оккупации городской агломерации, которая кроме Константиновки включает в себя Дружковку, Краматорск и Славянск, готов задействовать все наличные силы и средства для реализации этого плана», – сообщил Селезнёв.

«Что из этого выйдет? Посмотрим. Но, как по мне, ключевым фактором, который будет влиять на ход боевых действий на этом участке фронта – это фактор ресурсов. Если у наших сил обороны не будет нехватки ресурсов, в частности, артиллерии и боеприпасов к ней, то у врага никаких шансов. Если ресурсов будет не хватать, думаю, что мы будем и дальше слышать не очень утешительные новости с поля боя», – добавил укро-полковник.

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