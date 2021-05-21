«Не фантазируйте». МИД РФ предупредил, что Украина не получит контроль на границе ЛДНР

21.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Москва не даст согласия Киеву на переписывание в свою пользу соглашений о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой» интервью заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Ее попросили прокомментировать информацию о возможной встрече президентов России и Украины, а также появившиеся в СМИ вбросы, что якобы план по урегулированию в Донбассе начнется с передачи Украине полный контроль на границе с ЛДНР.

«Предлагаю не фантазировать на эту тему. Все, что касается подобного саммита, – компетенция Администрации Президента РФ. Но обращу ваше внимание, что минские договоренности неоднократно представлялись нашей страной как реальная правовая база, принятая не только подписавшими сторонами, но и мировым сообществом, прошедшая легализацию через Совбез ООН – в том смысле, что теперь эти документы стали обязательными. Поэтому – помните о минских договоренностях. Это альфа и омега, о чем неоднократно говорилось.

И не потому, что кому-то они нравятся или не нравятся, а потому что это, действительно, документ, выработанный на основе анализа — истории, нынешней ситуации «на земле» и дальнейших перспектив», – сказала Захарова.

Она считает, что этот документ является действенным, если его выполнят те, кто под ним поставил подписи.

«И также — если на тех, кто под ним поставил подписи, повлияют те, кто вовлечен в ситуацию», – добавила представитель МИД РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина направила своим партнерам по «нормандской четверке» поправки, которые фактически ставят крест на минском процессе.