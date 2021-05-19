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19.05.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Нормандский формат, Политика, Россия, Украина
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Украина передала поправки, ставящие крест на минском процессе

Новости УкраиныУкраина передала «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования...

Украина передала «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, близкие к переговорному процессу.

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Отмечается, что инициаторами того, чтобы разобрать «Комплекс мер по выполнению минских соглашений» на отдельные элементы (кластеры) и попытаться согласовать каждый из них, стали Париж и Берлин. Каждый из участников «четверки» подготовил свои версии. При этом последняя версия Украины как минимум в нескольких принципиальных пунктах отличается как от российских предложений, так и от предыдущей редакции украинского же документа.

«Эти кластеры, по сути, являются положенным на бумагу видением того, как украинской стороне, давно и на разных уровнях заявляющей, что минские соглашения в существующем виде Киев не устраивают, хотелось бы изменить этот базовый для донбасского урегулирования договор», – указывает газета.

Так, Украина настаивает на передаче ей контроля за границей до выборов в ЛДНР, что противоречит подписанным ранее соглашениям.

Кроме того, Киев отказывается согласовывать прописанную конституционную реформу с Донецком и ЛуганскомЖесткую позицию Киев фиксирует и по поводу содержащейся в «Комплексе мер…» конституционной реформы, которая должна закрепить в новой украинской конституции децентрализацию «с учетом особенностей ОРДЛО, согласованных с представителями этих районов».

«Аргумент здесь следующий: в «Комплексе мер…» говорится о необходимости согласовать с ОРДЛО не саму реформу, а только особенности этих районов. Это, вместе с требованием украинской стороны утвердить будущую «дорожную карту» по урегулированию конфликта исключительно в «нормандском формате», а не в контактной группе (как того хочет Москва), является продолжением линии Киева на то, что Россия, а не Донбасс, является стороной конфликта», – отмечается в публикации.

Также разногласия касаются создания «народной милиции», которая должна поддерживать порядок на этих территориях после урегулирования. Так, Украина предлагает, чтобы до выборов местной власти в Донбассе порядок на этих территориях поддерживали совместные патрули Нацгвардии Украины и украинские граждане из ОРДЛО.


«Народная милиция», по логике Киева, должна быть создана местными советами, которые, как сказано выше, Киев хочет избирать в условиях восстановленного контроля над неподконтрольной сейчас границей с Россией, что, по сути, означает контроль и над нынешними ДНР и ЛНР. Выбранная при таком раскладе новая местная власть вполне может не захотеть создавать собственную милицию или же будет создавать ее в соответствии с пожеланиями центральной власти в Киеве», – пишет издание.

Автор материала приходит к выводу, что позицию, сформулированную в новом проекте кластеров, можно считать документально оформленным видением того, как именно украинской стороне хотелось бы отредактировать минские соглашения.

По информации газеты, сейчас обсуждается возможность провести очередную видеоконференцию переговорщиков в «нормандском формате» 26 мая. Но окончательное решение на этот счет пока не принято.

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