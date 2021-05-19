Украина передала поправки, ставящие крест на минском процессе

19.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украина передала «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, близкие к переговорному процессу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Отмечается, что инициаторами того, чтобы разобрать «Комплекс мер по выполнению минских соглашений» на отдельные элементы (кластеры) и попытаться согласовать каждый из них, стали Париж и Берлин. Каждый из участников «четверки» подготовил свои версии. При этом последняя версия Украины как минимум в нескольких принципиальных пунктах отличается как от российских предложений, так и от предыдущей редакции украинского же документа.

«Эти кластеры, по сути, являются положенным на бумагу видением того, как украинской стороне, давно и на разных уровнях заявляющей, что минские соглашения в существующем виде Киев не устраивают, хотелось бы изменить этот базовый для донбасского урегулирования договор», – указывает газета.

Так, Украина настаивает на передаче ей контроля за границей до выборов в ЛДНР, что противоречит подписанным ранее соглашениям.

Кроме того, Киев отказывается согласовывать прописанную конституционную реформу с Донецком и ЛуганскомЖесткую позицию Киев фиксирует и по поводу содержащейся в «Комплексе мер…» конституционной реформы, которая должна закрепить в новой украинской конституции децентрализацию «с учетом особенностей ОРДЛО, согласованных с представителями этих районов». «Аргумент здесь следующий: в «Комплексе мер…» говорится о необходимости согласовать с ОРДЛО не саму реформу, а только особенности этих районов. Это, вместе с требованием украинской стороны утвердить будущую «дорожную карту» по урегулированию конфликта исключительно в «нормандском формате», а не в контактной группе (как того хочет Москва), является продолжением линии Киева на то, что Россия, а не Донбасс, является стороной конфликта», – отмечается в публикации.

Также разногласия касаются создания «народной милиции», которая должна поддерживать порядок на этих территориях после урегулирования. Так, Украина предлагает, чтобы до выборов местной власти в Донбассе порядок на этих территориях поддерживали совместные патрули Нацгвардии Украины и украинские граждане из ОРДЛО.

«Народная милиция», по логике Киева, должна быть создана местными советами, которые, как сказано выше, Киев хочет избирать в условиях восстановленного контроля над неподконтрольной сейчас границей с Россией, что, по сути, означает контроль и над нынешними ДНР и ЛНР. Выбранная при таком раскладе новая местная власть вполне может не захотеть создавать собственную милицию или же будет создавать ее в соответствии с пожеланиями центральной власти в Киеве», – пишет издание.

Автор материала приходит к выводу, что позицию, сформулированную в новом проекте кластеров, можно считать документально оформленным видением того, как именно украинской стороне хотелось бы отредактировать минские соглашения.

По информации газеты, сейчас обсуждается возможность провести очередную видеоконференцию переговорщиков в «нормандском формате» 26 мая. Но окончательное решение на этот счет пока не принято.