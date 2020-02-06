06.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Не изолирована и не порвана в клочья: В Киеве с тревогой наблюдают за успехами России


Россия перестает быть «токсичной» для Запада, и это – проблема Украины. Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замглавы администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Елисеев винит в происходящем Владимира Зеленского, который смягчил антироссийскую риторику по сравнению с временами Порошенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Тенденция достаточно негативная для украинского государства. Речь идет о постепенной детоксикации международного имиджа России, о так называемой международной реабилитации Кремля и Путина.

К сожалению, как ни досадно это констатировать, руку приложила и украинская власть. Ну, если наш президент поздравляет с Новым годом президента страны-агрессора, если он уклоняется назвать вещи своими именами, что Россия – агрессор, когда он называет, что на Донбассе на самом деле сепаратисты, когда мы пытаемся за счет исполнения «Минских договоренностей» идти по российскому сценарию, то, конечно, все на это смотрят.

И, если Украина пытается заигрывать с Россией, почему будут молчать Германия, США? Пример конкретный – та же Франция, где президент Макрон вообще объявляет политику перезапуска дружественного диалога с Российской Федерацией», – заявил Елисеев.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что ситуация в ПАСЕ кардинально изменилась, делегация Украины теперь не может добиться введения новых санкций против России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть