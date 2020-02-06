Не изолирована и не порвана в клочья: В Киеве с тревогой наблюдают за успехами России

06.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия перестает быть «токсичной» для Запада, и это – проблема Украины. Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замглавы администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Елисеев винит в происходящем Владимира Зеленского, который смягчил антироссийскую риторику по сравнению с временами Порошенко.

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«Тенденция достаточно негативная для украинского государства. Речь идет о постепенной детоксикации международного имиджа России, о так называемой международной реабилитации Кремля и Путина.

К сожалению, как ни досадно это констатировать, руку приложила и украинская власть. Ну, если наш президент поздравляет с Новым годом президента страны-агрессора, если он уклоняется назвать вещи своими именами, что Россия – агрессор, когда он называет, что на Донбассе на самом деле сепаратисты, когда мы пытаемся за счет исполнения «Минских договоренностей» идти по российскому сценарию, то, конечно, все на это смотрят.

И, если Украина пытается заигрывать с Россией, почему будут молчать Германия, США? Пример конкретный – та же Франция, где президент Макрон вообще объявляет политику перезапуска дружественного диалога с Российской Федерацией», – заявил Елисеев.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что ситуация в ПАСЕ кардинально изменилась, делегация Украины теперь не может добиться введения новых санкций против России.