Украинцы жалуются, что не могут больше гадить России в ПАСЕ

04.02.2020, Киев, Игорь Петров

Ситуация в ПАСЕ кардинально изменилась, делегация Украины теперь не может добиться введения новых санкций против России.

Об этом в беседе в студии «Громадского радио» заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арьев пояснил, что в последнее время в ПАСЕ в угоду России изменен механизм введения санкций.

«Теперь они могут быть наложены, например, за то, что в делегации непропорциональное число женщин. А вот за аннексию территории теперь надо девять месяцев процедуры, в которых должны принимать участие и ПАСЕ, и Кабмин, и Генеральный секретарь. И прописана она так, что невозможно применить.

То есть, нехватка женщин в делегации – да, будут санкции. А вот вопрос того, что страна аннексирует территории соседей и убивает граждан… », – сокрушается Арьев.

Он заявил, что имидж ПАСЕ дискредитирован после того, как западные страны вопреки протестам Украины, Грузии и Прибалтики согласились вернуть права делегации России, отменив санкции, введенные после событий в Крыму 2014 года.

«Этого боялись, поэтому это была единственная вещь, которой ПАСЕ влияла на что-то. Сейчас это практически нивелировано. Плюс самодискредитация этой организации, которая продолжается уже год, полгода. Я думаю, что эта структура должна работать, чтобы восстановить доверие среди многих ее членов и свое реноме», – сказал Арьев.

Как сообщал «ПолитНавигатор»,российская делегация, добившись успеха в восстановлении своих прав в ПАСЕ, намерена развивать наступление на Украину, требуя наказания за непристойное поведение представителей Киева.