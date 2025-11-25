«Не к добру всё, Украина на грани взрыва» – капеллан-грекокатолик из ВСУ

На Украине под тяжестью негативных факторов «пропала молитва». На фронте молятся больше, чем на Галичине.

Об этом на канале «Иваницкий о главном» заявил капеллан ВСУ от УГКЦ Василий Довганюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это не к добру. Украина стоит на грани такого взрыва… Народ перестал верить власти, народ перестал молиться за власть, хотя, я всегда повторяю – какая бы власть ни была, каким бы грешник ни был, за него нужно молиться. Мы не одни на этой земле, Бог дал каждому право на спасения. И трудно это, когда разговариваешь с воинами, с ранеными, говорить, что молись за своего врага

Как видите, Европа боится, как видите, Америка подыгрывает России, как видим, много такого, что страшно сказать. Это те обворовывания, когда каждый человек на фронт собирает по гривне, по две, а здесь миллиарды пропадают. И это… и звонят среди ночи, и плачут. И я бы сказал, что к добру не идёт», – причитал Довганюк.

«Ну, не может к добру, только победив дьявола, уничтожив эту нечисть, мы сможем почувствовать радость. Потому что молитва у нас пропала. Сейчас больше молятся воины, которые были атеистами, больше молятся на Востоке, чем у нас на Западной Украине», – добавил греко-католик.

