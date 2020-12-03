«Не хватает Чубарова и Джемилёва» – меджлисовцу Ислямову светит 19 лет колонии

03.12.2020, Симферополь, Владимир Гладков

Крымская прокуратура просит 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима Ленуру Ислямову – крымскотатарскому олигарху, гендиректору меджлисовского телеканала «ATR» и одному из организатгоров блокады Крыма, которого обвиняют в диверсии, сепаратизме и создании НВФ.

Об этом у себя в Facebook сообщил ране защищавший участников Керченской провокации ВМСУ адвокат Николай Полозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что в ходе судебного заседания стороной защиты был заявлен ряд ходатайств, «в том числе о направлении межгосударственного запроса в компетентные органы Украины с целью установления фактов, имеющих существенное значение для надлежащего рассмотрения дела», которые, впрочем, были судом отклонены.

«Государственный обвинитель прокурор Роман Лобов, по сути, зачитал обвинительное заключение и по итогам своего выступления в прениях запросил:

По обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а”, “б” ч. 2 ст. 281 УК РФ (организация диверсии с причинением значительного имущественного ущерба) – 15 лет лишения свободы.

По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 208 УК РФ (организация вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом) – 12 лет лишения свободы с ограничением свободы – 1 год

По обвинению в шести эпизодах преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ с использованием СМИ и интернета) – 1 год лишения свободы с 1 годом запрета деятельности в области СМИ по каждому эпизоду», – написал адвокат.

По итогу же, по словам Полозова, свелось к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы 1 год и запретом занятия деятельностью в области СМИ на 2 года. Отбывание наказания, по мнению прокурора, должно производиться в колонии строгого режима. Также адвокат уточнил, что приговор по делу против Ленура Ислямова будет оглашен 10 декабря в 10:00.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал решение крымских судей.

«Ленур Ислямов должен сидеть пожизненно, потому что он является преступником не только на территории Крыма и в РФ, но и на территории Украины. Он занимался рейдерскими захватами, популяризацией «правых секторов» и разных радикальных структур, которые проводили политику самого настоящего геноцида. Я считаю, что он есть военный преступник, который создавал тербатальоны и издевался над местными жителями непосредственно – Херсона и Херсонской области.

Считаю, что этот человек должен понести самое жёсткое наказание. Не только связанное с экономическими, но и повторюсь – с военными преступлениями, так как он есть главарь всех этих бандформирований и соучастник этой гражданской войны и на Донбассе, не только в сторону Крыма», – сказал экс-депутат «ПолитНавигатору».

«В этом списке не хватает Рефата Чубарова, Мустафы Джемилёва и других радикальных организаторов, которые возглавляли на то время в Украине «патриотические силы» татарских народов. Там их много, и эти люди должны попасть в список преступников. Мало того, должна быть конфискация имущества и пожизненное осуждение в тюрьме строгого режима», – добавил Журавко.