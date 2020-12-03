В Киеве переименовали геноцид крымчан в «санкционное давление на РФ»

03.12.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия слишком хорошо себя чувствует в Крыму, поэтому Украине нужно придумать новые ограничения и санкции, чтобы сделать жизнь крымчан невыносимой.

Об этом в ходе комитетских слушаний Верховной рады Украины заявил бежавший из Крыма русофоб и украинский экономист Андрей Клименко, ныне объявивший себя членом «Майдана иностранных дел», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда в 2015 году упали электрические опоры, которые вели на Крым – это были на самом деле санкции, потому что они привели к 8-ми месячному блэкауту и принесли огромные экономические убытки агрессору. Когда от нас сегодня не поставляется вода на Крымский полуостров – это, на самом деле, санкции, это системные санкции.

Поэтому нужно добавить инфраструктурные ограничения. Потому что на сегодня можно легко возобновить поставку воды, подписав договор, ни в одном санкционном пакете ничего нет про запрет подачи воды в Крым.

И, наконец, у нас есть оккупированные территории, в том числе шельф и, в том числе, территориальное море Украины – 12-тимильная зона. Нужно пойти дальше и заявить, что это запрещенный морской район, куда не могут заходить иностранные суда, кроме тех, кому разрешат соответствующие украинские органы», – заявил Клименко.

Спикера горячо поддержала бежавшая из Крыма и работающая на западные гранты украинская пропагандистка Валентина Самар.

«Нам нужно уже сегодня чётко определить, прописать в законе секторы, относительно которых Украина применяет секторальные санкции. Это не просто какой-то перечень лиц, а реальные секторы, в которые нельзя инвестировать, нельзя открывать бизнесы, покупать корпоративные права, нельзя ничего, предоставлять какие-то услуги, запрещено.

И этот запрет надо четко выписать, это должна быть тема, что для России сегодня тяжелее всего удерживать в Крыму, начиная от продовольствия, а мы знаем, что украинских товаров там много, которые идут через Россию, и заканчивая существование схем, которые позволяют обход санкций», – сказала Самар.

«100 процентов, в законе должна быть норма, которая не позволяет, напрямую запрещает и вводит очень большие штрафные санкции к компаниям, которые создают схемы для обхода запретов, санкций. В законодательстве США и Европейского Союза очень большие наказания за обход и нарушение санкций, начиная с очень больших штрафов до миллиона долларов и заканчивая 5, 7, 10 летним арестом. Это очень серьезные вещи», – добавила пропагандистка.