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15.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Медицина, Политика, Украина, Экономика
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«Не хватит 23 лет». На Украину надвигается разрушительная волна пандемии

Новости Украины

Несмотря на все заявления о начале кампании вакцинации, Украина стремительно входит в новую, третью волну пандемии коронавирусной инфекции, которая окажется намного разрушительнее предыдущих.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сложно назвать ситуацию на Украине хорошей. Украина стремительно вошла в третью волну пандемии коронавируса. Критика министерства здравоохранения и правительства ничего не даёт, потому что мы не видим ни каких-то громких увольнений, ни реального политического лидерства в этих вопросах.

Наша страна уже в пятёрке лидеров Европы по темпам распространения коронавируса, четыре области уже объявили зонами карантина красного уровня – это Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Уровень госпитализации стремительно растёт в Киевской, Винницкой, Николаевской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой областях», – сказала Кондратюк.

По ее словам, вакцинация оказалась неэффективной, поэтому новая волна пандемии окажется намного разрушительнее предыдущих, а народу стоит ожидать новый полный локдаун.

«К сожалению, оправдался прогноз, что вакцинация, которая с большими трудностями началась, не способна остановить третью волну коронавируса. Несмотря на обещания Минздрава, имеем крайне неудовлетворительные темпы вакцинации.

Как мы видим, количество заражений значительно превышает количество вакцинированных за сутки. Я уже не буду говорить о выводах экспертов, что если вакцинация так и будет продолжаться, что нам не хватит и 23 лет, чтобы её завершить…


Всё идёт к тому, что в ближайшее время правительству придётся объявлять новый локдаун. И, учитывая, что новые штаммы коронавируса более опасные и заразные, третья волна пандемии на Украине может оказаться более разрушительной, чем предыдущие», – добавила депутат.

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