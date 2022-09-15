Не локальная операция, а большая война

Новости Украины

Пока укропы резвятся, выкладывая видео с брошенной русской военной техникой, топчутся по русским флагам, российские эксперты с серьезными лицами рассуждают о том, имеет ли бизнесмен Евгений Пригожин рекрутировать зеков в колониях.

О ситуации рассуждает журналист «ПолитНавигатора» Алексей Топоров, добровольцем участвовавший в СВО и недавно получивший ранение на оставленной русскими войсками Харьковской области (Слобожанщине).

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…Странная какая-то война идет к западу от наших границ. Так, накануне по оставленному русскими войсками Изюму прогуливался рулящий государственным образованием «Украина» кровавый клоун Зеленский со всей своей бандой. Свободно так гулял, фоткался с боевиками, позировал западным СМИ. По тем самым улицам, по которым чуть более месяца назад ходил и я – не до прогулок тогда мне было, по делам ходил и ездил. По тем самым улицам, где вполне себе хватало русских войск для полноценной обороны. Но теперь там шастают укропские головрезы в мультикамах, украшенных синим скотчем.

И я сейчас даже не задаю вопрос, почему был дан приказ за несколько дней оставить территорию, которую мы с трудом, сантиметр за сантиметр брали с марта месяца. Вопрос теперь возникает несколько иной…. Помнится было время, когда по Изюму противник бил практически ежедневно – ракеты и мины летели по нашим штабам, госпиталям, блокпостам, складам с боеприпасами. Предельно точно бил, всегда попадая. А вот в день изюмского вояжа Зеленского с нашей стороны ничто не нарушило покой хриплоголосого карлика. А где же высокоточные «Калибры»? Или Москва забыла, как в свое время одним ударом ликвидировала лидера чеченских сепаратистов Дудаева? Не смогли повторить? Или не захотели? Почему?

Предвижу, как штатные пропагандисты уже спешат с ответом, мол, мы «не такие»! Или, например, «а кто будет капитуляцию подписывать»? Ну и, наконец «мы не отказываемся от переговоров». Лавров последнее, кстати, уже сказал. Правда и ответов от украинского истеблишмента наполучал в духе «только после демилитаризации России» по самое не хочу, но самый емкий из них западные покровители подсказали именно карлику Вовочке, и тот быстренько озвучил: с Москвой пока говорить не о чем, ибо ее позиция неконструктивна. Ладно, не захотели придавить клопа, то почему хотя бы не напугали, как Саакашвили в свое время, который, помнится, в Гори при одном только виде русских военных самолетов (были ли они?) дал по тапкам и успокоился только после того, как его накрыли бронежилетами? Почему не врезали болванкой где-нибудь поблизости от шутовской свиты, показав, кто на этой русской земле хозяин, и наше отсутствие здесь – временное?

Вопросы, вопросы. Я, вот, честно не понимаю, почему отступали (назовем это так) в такой спешке, что побросали столько техники. Хорошей техники. Рабочей техники. Включая беспилотник «Орлан» с инструкцией по управлению и, говорят,(надеюсь ошиблись) дорогущий комплекс РЭБ, которых на вооружении нашей армии не так уж и много? Почему не забрали с собой российские флаги, из-за чего сейчас разномастная сволочь закидала эфир сжигаемыми и вытаптываемыми нашими триколорами? Отчего, зная к чему все идет, не предупредили людей, которые поверили нам и с полной самоотдачей стали работать на нас – по этой причине убежать от надвигающейся необандеровской орды успели далеко не все. Не успел, например, схваченный карателями начальник полиции Балаклеи. Или учителя, получившие российские паспорта, прошедшие подготовку в России и начавшие учить детей по российским программам? Как омерзительно оправдывались потом, что это не наши учителя вовсе, ну а то, что у них паспорта российские – так это ж ни о чем не говорит.

Тот же многопоминаемый в этом тексте Зеленский в интервью придворным и западным медиа уже поспешил заявить, что он и его присные увидели в Изюме то же, что и в свое время в Буче. И с учетом количества брошенных в городах Слобожанщине пророссийских активистов можно предположить, что у его делателей кровавых фейков недостатка в фактуре не будет. Снова вопрос – зачем России новая Буча, очередные кровавые трусы на улицах европейских городов и истеричные заявления первых лиц западных стран в медиа и в ООН? Зачем было допускать подобное?

Будут ли внятные ответы? Найдут ли и накажут виновных? Будут ли сделаны соответствующие выводы? Хочется быть уверенным хотя бы в последнем. И в том, что при составлении этого анализа будут учитываться жизни всех русских людей, живущих на оккупированных уркронацистами территориях, всех русских, готовых ценой своих жизней служить святому делу объединения всех русских земель. А не только жизни укро-бомонда, на который у Москвы, видимо, какие-то свои планы.

Также очень хочется надеяться, что на чаше весов окажутся и жизни наших русских солдат. Кто-то уже попытался возложить ответственность за исход русской армии из Слобожанщины на мобилизованных в ЛДНР – вчерашних шахтеров, работяг, педагогов и даже музыкантов филармонии, многие из которых до начала военной операции автомат в руках не держали. Подленько сие как-то, не находите? Равно как наводит еще на один вопрос: а почему отражать удар врага в своей массе выпало не профессиональным военным частям, а донбасским мобикам, добровольцам-БАРС-ам, штурмовикам из ЧВК и росгвардейцам? То есть тем подразделениям, которые изначально должны были идти во втором эшелоне?

Я уже писал, что по моим ощущениям произошло это по той причине, что русским войскам банально не хватает человеческого ресурса. Потому как замахивались на локальную и быструю военную операцию, а получили глобальную и затяжную войну не только с киевским режимом, а, по сути, со всем блоком НАТО. И это все понятно, в принципе, война состоит не только из радостей побед, но и из горячих поражений, главное, чтобы одна большая Победа, в итоге, был за нами. Дело в другом: о готовящемся наступлении врага на Изюмском направлении говорили чуть ли не за месяц до него, разведка, хочется верить, тоже не бездельничала, а вот провести организованную «перегруппировку» почему-то не смогли. Такую, чтобы уйти вместе с техникой и боеприпасами, собрать флаги и всех наших людей. И снова «почему?».

Я уже высказывал мнение о том, что ситуацию может спасти только частичная мобилизация. И вот вижу, что уже глава Чечни Рамзан Кадыров, направивший недавно на войну новые тысячи подготовленных бойцов, предложил главам регионов заняться мобилизацией добровольческих подразделений. С одной стороны предложение здравое, люди, повторюсь, фронту нужны очень, и здесь чеченский лидер может подать пример всем своим коллегам. С другой – подобный принцип снимает ответственность с федеральных структур за процесс мобилизации и подготовки бойцов, в частности с того же министерства обороны. И с кого впоследствии спрашивать потом в случае общих неудач?

Опять же ставка на региональные добробаты позволяет до бесконечности играть в уже порядком набившую оскомину игру «у нас войны нет, а есть военная операция», а, значит, продолжать тратить миллиарды на неуместные салюты и не переводить экономику страны на военные рельсы, гнать через Украину газ и платить ей за транзит.

А также осуждать того же Пригожина за то, что он рекрутирует бойцов в свою ЧВК в исправительных колониях страны. На видео, где предлагается сидельцам одной ИК строгого режима искупить кровью свою вину перед обществом и обрести долгожданную свободу, сказали «фи!» многие, включая и некоторых профессиональных патриотов. Оно и понятно – у них же войны нет, и сами они от своих уютных радиоточек и зернового кофе в пластиковых стаканчиках в сторону разрывов и сырых блиндажей шагов делать не собирались и не собираются.

Но я, все это на себе испытавший, могу свидетельствовать: в моем подразделении – Б.А.Р.С. -13 служили ребята, мотавшие сроки. Порой немалые – один, например, провел на зоне за участие в ОПГ 29 лет, другой – двадцать. И могу с полной ответственностью заявить – ребята отслужили контракт достойно, как бойцы и товарищи, на которых всегда можно положиться, и которые всегда отвечают за свои поступки и слова. Без какой-либо идеализации это говорю, просто констатирую факты.

Потому все правильно делают Пригожин и Кадыров, но они, будучи частью системы, пока, к сожалению, далеко не вся система, которой пора бы предельно четко осознать насколько великая угроза нависла над страной, народом и над ней, конечно, тоже.

Ну а ты, патриот, если предельно четко осознаешь, что у нас на пороге не какая-то ограниченная во времени и ресурсах спецоперация, а самая настоящая война, долгая, кровавая и тяжелая, предлагаю вступить в наше подразделение – добровольческий батальон Б.А.Р.С.-13 «Русский Легион». Ближайший набор состоится 5-6 октября. Сбор претендентов в бойцы нашего подразделения состоится в Ростове-на-Дону. Все подробности можно узнать по телефону: +7 951 845-12-12, или написав в телеграм-бот @PRINUGDENIE_K_MIRU_svyaz_bot.