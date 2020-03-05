«Не лох-2»: В соцсетях высмеивают новые «разборки» Зеленского

05.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вчерашнее появление Владимира Зеленского в Верховной раде, которая утверждала новый состав правительства, стало объектом насмешек в социальных сетях. Президент устроил «разборки» с депутатом от партии Петра Порошенко – одесским политическим «хамелеоном» Алексеем Гончаренко, получившим печальную известность после радостных рапортов о сожжении людей в одесском Доме профсоюзов. Правда, причиной разговора на повышенных тонах стали совсем другие события – президента явно достал «троллинг» Зе-команды, который устроил Гончаренко с трибуны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На заседании Рады в ходе одного из перерывов Зеленский, покинув своё место, и, протиснувшись через толпу спешащих покинуть зал депутатов, подошёл к Алексею Гончаренко и сказал ему несколько слов, после чего той же дорогой пошёл обратно.

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О чём говорили президент и депутат, вскоре рассказал сам Гончаренко. «Зеленский подошел и сказал: «Не переходите со мной на личности», – утверждает депутат.

Отметим, что инцидент стал объектом для шуток в социальных сетях – комментаторы сочли, Зеленский не выглядел убедительным. Во всяком случае, сам Гончаренко дал понять, что прекращать «троллинг» президента он не намерен.

«А личности, Владимир Александрович, они как раз и становятся политиками. Не персонажи сериалов, а только личности. И если вы хотите остаться в истории Украины – президентом, то вам придется стать этой личностью, а не продолжать быть героем сериала. Притом, посредственного», – разглагольствовал Гончаренко уже после разговора с Зеленским.