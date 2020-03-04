Сожрите друг друга: Партия Порошенко издевается над Зеленским

04.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Верховной раде, где сегодня ожидается голосование за смену правительства, представители партии Петра Порошенко с издевкой комментируют провал Кабмина, благодаря которому еще несколько месяцев назад Владимир Зеленский прочил большие успехи Украине.

«Троллить» Зе-команду в ходе пленарного заседания Верховной рады вызвался депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все помним обещание: «Весна придёт – посадки будут». Посадок нет, потому что сажать уже надо своих. Вместо посадок началась уборка Кабмина. А уборка Кабмина началась потому, что Гончарук сказал правду всей Украине: «У Зеленского туман в голове, он ничего не понимает в экономике». И за то его сегодня увольняют.

Я уже говорил, что Зеленский открыл новый вид губернаторов – «губернатор скоропортящийся». Теперь у нас уже ест и «премьер скоропортящийся».

Теперь у меня к вам вопрос – изменит ли что-то смена фамилий на табличках дверей Кабинета министров? Абсолютно ничего не изменит, потому что проблема страны сегодня – это Зеленский, который собрал всю эту камарилью, которую через полгода почти в полном составе разгоняет. Проблема – Зеленский, который в ручном режиме управляет всей страной, в том числе и правительством, который пришёл на должность главы страны без какого-либо плана и стратегии.

И теперь мы видим новый подход: «Старый друг лучше новых слуг» – это новая поговорка сегодня в стране, которая отображает новую кадровую политику, которую мы видим в правительстве. И, разумеется, люди уже дают этому оценку», – сказал Гончаренко.

Напомним, сегодня, в ходе внеочередного заседания Верховной рады будет рассмотрен вопрос отставки украинского правительства. По мнению политолога Даниила Богатырева, из-за отсутствия кадров у Владимира Зеленского, новое правительство будет таким же разношерстным и некомпетентным.