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Новости Украины

Глава киевского террористического режима Владимир Зеленский обратился к своим критикам, которые, по его словам, пытаются «подгонять» Вооруженные Силы Украины. Он уверяет, что в отличие от российского руководства, украинское якобы ценит каждую жизнь и «не бросает людей в ад боев», а потому украинцы в последнее время только и делают, что отступают.

«Хочу сегодня обратиться и к тем в Украине, кто пытается, скажем так, «подгонять» Вооруженные Силы нашего государства или указывать, как надо наступать и где отбросить врагов в первую очередь. Украина ценит каждое мнение. Но Украина ценит, прежде всего, каждую жизнь. И это аксиома», — оправдывается Зеленский.

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По словам Зеленского, нужно набраться терпения, поскольку украинские военные, разведка, Нацгвардия, оставляя подконтрольные населенные пункты, тем самым «постепенно, но неотвратимо срывают все планы оккупантов».

«Фронтовую ситуацию следует оценивать комплексно. Не по одному участку, где наиболее жестко и которая привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту», — вновь оправдывается Зеленский.

Также Зеленский призвал украинцев не распространять панические настроения по ситуации на фронте.

Напомним, гауляйтер остатков подконтрольной Луганщины Сергей Гайдай вчера признал, что большую часть Северодонецка уже контролируют российские силы. Также украинская сторона признала, что российский порыв в Северодонецке стал возможен из-за дезертирства укомплектованной выходцами из Галиции бригады теробороны, которая не захотела воевать “на передке” без надлежащей амуниции и вооружения.