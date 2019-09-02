«Не мой хайп». Няш-Мяш осталась без мужа

02.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Экс-прокурор Республики Крым, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская спустя год совместной жизни разводится со своим мужем, бывшим главой аппарата уполномоченного по правам человека, юристом Иваном Соловьевым.

Об этом Соловьев сообщил РИА «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что оба супруга в паре оказались слишком яркими и независимыми личностями, что помешало им ужиться.

«Два лидера в одной семье – гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме», – отметил Соловьев.

Он также раскритиковал то, что информация об их расставании ранее попала в прессу от самой Поклонской.

«Она свой выбор сделала. Как это было исполнено – уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях», – сказал юрист.

Кроме того, он расплывчато подчеркнул, что «на первый план как политической, так и семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя».

Напомним, Наталья Поклонская и Иван Соловьев узаконили брак в августе прошлого года. Как сообщал «ПолитНавигатор», вместе они написали книгу с аниме о Русской весне.

Российские СМИ сообщали, что для того, чтобы Поклонская смогла выйти замуж во второй раз, ее первому мужу Андрею Красильникову пришлось ехать в Екатеринбург, где священник священник, венчавший их, провел процедуру развенчания.