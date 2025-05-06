Не мытьем, так Эрдоганом: Трамп родил идею привлечь главного турка к переговорам по Украине

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Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social заявил, что намерен совместно с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом добиваться скорейшего завершения войны на Украине.

«У меня состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Мы обсудили ряд тем, включая войну между Россией и Украиной, Сирию, сектор Газа и многое другое», — написал Трамп.

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Он также напомнил, что в период своего первого президентского срока у него сложились «прекрасные отношения» с Эрдоганом. По словам Трампа, турецкий президент пригласил его с визитом в Турцию, в то время как сам Эрдоган вскоре намерен посетить Вашингтон.

Свое сообщение Трамп закончил так:

«В любом случае я надеюсь на совместную работу с президентом Эрдоганом над тем, чтобы глупая, но смертельная война между Украиной и Россией была закончена. СЕЙЧАС!»

Трамп не уточнил, как именно он надеется закончить войну, и какую роль в этом должен сыграть Эрдоган.

В прошлом Турция уже выступала посредником между Украиной и Россией. В марте и апреле 2022 года в Стамбуле проходили прямые переговоры между украинской и российскими делегациями, позже Турция также помогла заключить так называемую «зерновую сделку», на некоторое время обеспечившую безопасные поставки украинского продовольствия через черноморские порты.

С тех пор возврат в украинский трек в качестве посредника является «голубой мечтой» Эрдогана, как и восстановление зерновой сделки, которую турецкий лидер и его дипломаты вспоминают при каждом удобном случае.

Еще один рычаг давления на ситуацию по Украине со стороны Трампа – это заклбченная с Киевом ресурсная сделка. То, что она имеет прямой политический подтекст, подтвердил заключавщий это соглашение министр финансов США Скотт Бессент, выступая на Глобальной конференции Института Милкена в Лос-Анджелесе.

По его словам, Трамп хотел использовать ресурсное соглашение с Украиной в качестве рычага давления на Россию в рамках переговоров по мирному урегулированию. По словам Бессента, идея заключения такого соглашения принадлежала самому Трампу, который полагал, что экономическое партнерство с Украиной позволит продемонстрировать единство позиций Вашингтона и Киева и придаст США дополнительные рычаги влияния на российское руководство.

«Он хотел, чтобы подписание договора показало: между США и украинским народом нет разногласий», — цитирует министра издание New York Post.

Также, согласно заявлению Бессента, подписание договора должно было стать символом поддержки Украины: «Это должно было напомнить украинцам, что Америка продолжает находиться рядом».