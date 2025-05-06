Колесниченко: США при Трампе остаются врагом России

Катя Добрина.  
06.05.2025 09:56
  (Мск) , Симферополь
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Цель у Вашингтона остается неизменной – дестабилизировать ситуацию в России и не дать экономике расти, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» экс-депутат Верховной рады Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Цель у Вашингтона остается неизменной – дестабилизировать ситуацию в России и не дать экономике...

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«США никогда не были нашим другом… Хотят свои интересы сохранить, чтобы в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в России. США на самом деле, и это показывает риторика Трампа, пытаются заморозить конфликт по корейскому варианту, чтобы через год, два, три военные действия против России вновь активизировались. Для нас это означает, что мы будем жить в милитарном состоянии – экономика будет направлена на создание и укрепление полуторатысячекилометровой линии боевого столкновения, и мы не сможем развивать нашу экономику, нормально заниматься внешней торговлей. Поэтому нам подобного рода заморозка не нужна», – сказал Колесниченко.

«И Европа, и Украина, как главное острие борьбы против России, четко заявляют свою позицию – они не хотят мира, они не хотят перемирия, они хотят без условий 30-дневной заморозки военных действий, чтобы за это время накачать Украину оружием, обеспечить логистику, отдохнуть, а после продолжить конфликт», – указал политик.

«О чём тогда договариваться? Чтобы на 30 дней замолчали, а через 30 дней начинаем опять воевать, но уже с новых позиций? …Коллективный Запад признаёт – не желает мира, он желает передышки», – подытожил Колесниченко.

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