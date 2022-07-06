«Не надо превращать импортозамещение в лженауку» – российский программист

Переориентация российской IT-области на отечественные разработки должна развиваться планомерно, соответствуя текущим возможностям как в вопросе финансирования проектов, так и подготовки нужного количества кадров, которые будут их реализовывать.

Об этом в эфире «Sputnik» заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что страна, в настоящее время, не может полностью отказаться импортной продукции.

«Иногда кажется, что я вернулся 1980-е годы. Тогда была мода на пятилетки за три года. Мы куда-то туда вернулись, потому что сейчас все лихорадочно пытаемся доложить, как мы будем делать импортозамещение десятков, сотен тысяч продуктов. Начинать нужно с очень простой истории – а что мы можем импортозаместить? Это – очень важно. Например, можем ли мы заместить процессоры? Если можем, то за какой срок? За десять лет, мы можем силами всей страны убиться напрочь и сделать процессоры, которые по качеству будут 1990 года. Наверное, нам не нужно этим заниматься, а стоило бы договариваться с китайцами. Мы точно не можем сделать все. Дальше возникнет вопрос: во-первых, можем или нет [осуществить задуманное]? Во-вторых, время на импортозамещение. В-третьих, очень интересная история с образованием», – рассуждает Клименко.

Эксперт напомнил, что РФ уступает лишь Канаде и Японии по уровню людей с высшим образованием. Тем не менее, отметил, что наблюдается ощутимая нехватка IT-специалистов.

«На практике, если мы с вами посмотрим, как все это внутри выглядит, выясним, что наша страна ежегодно производит на протяжении последних 20 лет 150 тысяч юристов и экономистов. Всего у нас учится в вузах миллион человек. Можно дальше копаться – дизайнеры, ещё кто-то. А для того чтобы хоть как-то развиваться в мире компьютеров, нам нужны такие скучные люди под названием инженеры-схемотехники. Извините, тоже их не люблю. Более того, есть неприятные люди программисты и программисты-контроллеры, но где они здесь? Их – нет», – подчеркнул специалист.

Клименко прокомментировал заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что следует в сжатые сроки обеспечить технологический суверенитет. По его словам, ценные кадры должны быть задействованы там, где это действительно целесообразно.

«Должны быть люди, должен быть выделен бюджет… Сколько это времени займет? Например, 20 лет? Коллеги, нам точно нельзя тратить время именно на это, потому что это – вопрос денег и оснащения. С одной стороны, Мишустин поднял совершенно потрясающую тему, но с другой стороны, она настолько… Буквально до начала эфира, минут 30 общался с человеком, и он говорил: «Мы все сделаем. Дайте денег». Прежде чем бросаться в омут технологической самостоятельности, независимости, импортозамещения и т.д., нужно напитаться опытом РАН, где есть комиссия по лженауке. Возможно, нам нужно создать что-то по лжеимпортозамещению. Кто-то должен сказать в ответ: «Мы не можем импротозаместить процессоры, не лезьте туда. Падайте на колени перед китайцами, вымаливайте те процессоры, которые у них есть, занимайтесь параллельным импортом, но мы не будем их импортозамещать, это – бесполезно». Даже не столько жалко денег, сколько людей. У нас не так много квалифицированных людей, которыми можно разбрасываться. Вопрос безумно сложный, универсального ответа нет. Не надо выбирать те направления, которые тянут за собой другие. Надо импортозамещать то, что можно сделать быстро. То, что делается долго, сейчас не в наших интересах», – добавил эксперт.