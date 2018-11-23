Не надо спрашивать мнения «глуповатых русскоязычных плебеев» – львовский журналист

23.11.2018

Украина должна вступить в НАТО без референдума, а не ориентироваться на мнение тех, кто смотрит российское ТВ».

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По НАТО никого не надо спрашивать насчет референдума. Несколько лет назад я был в Латвии в составе украинской делегации, там мы встречались с тогдашним премьером, который вводил Латвию в НАТО. Я спросил его, что вы делали, как вы работали с общественным мнением. Там 30% раши, русскоязычных, которые пятая колонна. Это почти украинский эквивалент, плюс-минус 30%.

Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «А зачем? Мы – легитимная латвийская власть. У нас есть политическое решение вести страну в НАТО. Точка. Не нравится? Протестуйте, митингуйте. Но есть политическая воля». И я то же самое говорю Украине: не надо спрашивать у глуповатых зазомбировнных плебеев, которые смотрят российское ТВ. Пошли они к черту. Есть политическое решение государства быть в этом альянсе. Точка», – сказал Дроздов.

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