«Не надо торопиться»: Россия методично осуществляет декоммунизацию Киева

Михаил Рябов.  
13.01.2026 09:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2503
 
Массированные удары беспилотниками и ракетами по энергетическим объектам Украины продолжила Россия. Ночью только за один час противником был зафиксирован пуск 20 российских баллистических ракет. В Киевской области началось отключение от света Ирпеня, Бучи, Гостомеля.

А с утра в украинской столице вновь объявили тревогу – Россия добавила несколько беспилотников и крылатых ракет. Компания ДТЭК сообщила о серьезном поражении ТЭС, начались отключения света не по графикам, нарушилось расписание движения метро.

«Киевский мэр Кличко только вчера хвастался, что всё восстановил после предыдущего удара. Торопиться не надо», – отмечает радиоведущий Сергей Мардан.

Кстати, тот самый Кличко недавно призывал киевлян покинуть город, если у кого есть возможность переждать блэкаут в другом месте. Возможно, именно в этом и задумка России – ведь по традиции более состоятельные жители столицы бегут в Европу, где украинские беженцы и так поднадоели, пишет политолог-иноагент Сергей Марков:

«Может начаться массовый исход миллионов киевлян из города. А это может стать переломом в украинском кризисе. Европа может или согласиться с требованиями России. Или может выдвинуть ультиматум России».

