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Абсолютное большинство граждан Сербии не поддерживает введение антироссийских санкций, выступает против вступления в НАТО и не желает терять традиционно добрые отношения с Россией.

Это подтвердило исследование, проведенное британской организацией Henry Jackson Society (HJS) при Кембриджском университете, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным исследования, 78,7% граждан Сербии выступают против введения антироссийских санкций и гармонизации внешней политики страны с Европейским Союзом, за – только 12,1% сербов.

Как отмечают авторы исследования, несмотря на давление со стороны ЕС на Сербию, 53,3% ее граждан хотят сохранять нейтралитет по отношению к конфликту на Украине. 35,8% респондентов считают, что Сербия должна поддерживать Россию, и только 4,4% заявили, что поддерживают Украину.

Для западных исследователей оказалась шокирующей реакция граждан Сербии в случае применения системы «кнута и пряника» со стороны Брюсселя.

На вопрос, вводить ли санкции в отношении России, если взамен будет ускорено вступление Сербии в ЕС, только 6,4% ответили «за». В случае, если ЕС окажет Сербии существенную финансовую помощь, ввести санкции согласны всего 9,5%. А если Брюссель перестанет оказывать давление на Белград по вопросу признания независимости самопровозглашённой «Республики Косово», то эта доля возрастает всего до 13,6%.

При обсуждении возможных «кнутов» результаты были похожие. Даже при угрозе введения санкций ЕС против самой Сербии 69,9% респондентов выступили против антироссийских санкций. Если ЕС угрожает свернуть работу своих фондов, за санкции выступают всего 12,4%. Отзыв инвестиций напугал лишь 15,1% сербов.

На вопрос о том, кто виновен в конфликте на Украине, 66,3% респондентов в Сербии ответили, что Киев. Однако наибольших «успехов» в этом сегменте добились США и НАТО – 82,4% и 84,8% опрошенных обвиняют их в сложившейся ситуации. Неудивительно, что на гипотетическом референдуме о вступлении Сербии в НАТО «против» проголосовали бы 63,4% жителей страны. Решительно поддерживают эту идею только 1,2%.

А если бы завтра состоялся референдум о вступлении Сербии в Европейский Союз, 31,6% проголосовали бы «однозначно против», 12,7% – скорее против. Скорее за вступление в ЕС 23% сербов, и только 15,1% выступают «однозначно за».

Что касается опоры на мировые силы, то 54,1% респондентов в Сербии говорят, что это должна быть Россия. 22,6% видят союзника в ЕС, 9,7% – в Китае. США набрали только 1,2%.

Авторы исследования приходят к выводу, что ограничительные меры в отношении Сербии могут привести к её дистанцированию от ЕС. Кроме того, даже если бы власти Сербии всё же ввели антироссийские санкции, то граждане страны отдалились бы от Запада еще больше.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Александр Вучич допустил введение санкций против России.