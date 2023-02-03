Русский медведь отобьётся и без нас – Вучич допустил сербские санкции против РФ

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Президент Сербии Александр Вучич на второй день внеочередной сессии Скупщины (парламента) страны, посвященной ситуации в Косово и Метохии, обозначил свое видение отношений Белграда с Москвой.

Он подчеркнул, что неприсоединение к антироссийским санкциям обходится Сербии дорого, но пока страна будет сохранять в этом вопросе независимую позицию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неприсоединение к антироссийским санкциям обходится Сербии дорого, но пока оно не влияет на жизненно важные интересы, мы должны сохранять свою независимую позицию. Порой необходимо отстаивать и те свои принципы, которые не приносят выгоды», – заявил Александр Вучич.

Это было сказано в ответ на заявление представителя оппозиционной «Партии свободы и справедливости» Борко Стефановича о том, что Белграду необходимо присоединиться к санкциям против России.

Президент Сербии отметил, что Россия справилась с санкциями легче, чем многие ожидали, но добавил, что рестрикции оказывают огромное влияние на экономику. Говоря о сотрудничестве с Россией, лидер Сербии указал, что был одним из немногих, кто встречался на Генассамблее ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, за что был подвергнуть критике западных стран.

«Скажу вам, я был одним из немногих, кто встречался с Лавровым в сентябре, и за это меня жестко критиковали на Западе. Что мы сделали против российских интересов? Мы ни с кем не ввязываемся в конфликты. Они знают, что добровольцы являются нарушением нашего закона, но я каждый день вижу истории о сербских добровольцах в сети. Моя политика заключается в том, чтобы уважать Россию, а не служить ей. Я служу только Сербии», – сказал Александр Вучич.

Он подчеркнул, что у Сербии с Россией корректные отношения, но угрозы с Запада Белград игнорировать не может.

«Обстоятельства для нас являются худшими за последние 10-15 лет. Почему? Разозлили медведя, русские отобьются, а платим высокую цену мы. Что касается нас, мы просим Бога о том, чтобы мир воцарился как можно скорее», – заметил Вучич и добавил, что слово «мир» сейчас стало запретным.

Сербский лидер также прокомментировал и ситуацию на Украине.

«Самая большая ошибка Запада в том, что он объявил об отправке на Украину танков, особенно немецких. Они объединили русский народ, как никто прежде. Они объединили русских за один день», – заметил Вучич.

Стоит отметить, что на протяжении последних месяцев Александр Вучич в своих выступлениях ставит знак равенства между отказом Белграда ввести санкции против Москвы и «страданиями Сербии». С августа 2022 года он ни разу не упоминал о том, что Сербия получает из России газ по более низкой цене, чем на европейских биржах, а с осени 2023 года Белград готовится заместить часть российского газа азербайджанским.

Кроме того, Александр Вучич постоянно поднимает тему сербских добровольцев, воюющих на стороне РФ. Несколько раз это были упрёки в адрес ЧВК «Вагнер», но после заявления Евгения Пригожина о том, что сербов в его структуре нет, президент Сербии выдвигает претензии России, хотя речь идёт о личном выборе сербских граждан.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Александр Вучич на «Всемирном экономическом форуме» в Давосе заявил, что Сербия не скоро вступит в ЕС, и ради этой призрачной цели не будет вводить санкции против России.