Не нужно очернять Украину. Хочу быть послом в Киеве – Поклонская

12.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина – это хорошая страна, которую портят нацисты и бандеровцы, находящиеся во власти и получившие широкие свободы.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поклонская подчеркнула, что требует уважения к Украине и потому в России выступает за использование грамматической формы «в Украине».

«Я всегда спорю, и даже с учеными, докторами наук, профессорами и тому подобное. Я всегда говорю – вы неправы, надо говорить «в Украине», потому что надо уважать страну. Это не островное государство, это полноценное, суверенное, независимое государство. Да, я не доктор наук, я не филолог, но тем не менее, я буду говорить «в Украине». В Украине людям это нравится. И даже исходя из этой позиции, если ты уважаешь человека, и понимаешь, что ему нравится, то ты просто из-за уважения делаешь так, как ему нравится», – заявила Поклонская.

Она также подчеркнула, что если бы была сотрудником генпрокуратуры Украины, то обязательно арестовала бы разгулявшихся националистов и отправила их под суд.

«Украина – это Украина, и не надо ее очернять. Украина, она хорошая страна. А вот те нацисты и преступники, которых кто-то отвязал с поводка, понимаете, их кто-то выпустил, как специально, какую-то нечисть. Я считаю, что это задача нормального прокурора, правоохранителя, силовика с ними расправиться, потому что они мешают развиваться Украине, они мешают урегулированию конфликта в Украине. Их надо привести снова в порядок и сказать: «Вы тут не разгуливайте». И вообще посадить в тюрьму, сто процентов. Я бы посадила», – отметила политик

Поклонская также отметила, что хотела бы вернуться в Киев, например, в статусе российского посла.

«Готова, потому что я люблю Украину, потому что я ее знаю, потому что она – во мне, и я хочу, чтобы в Украине был мир, и я хочу, чтобы между нашими людьми снова был обретен мир», – резюмировала экс-прокурор Крыма.