«Не обращаем внимания на визги лимитрофов!». Дроны Зеленского летят через Прибалтику «в наглую»

Анатолий Лапин.  
20.10.2026 12:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 981
 
Дзен, Прибалтика, Россия, Санкт-Петербург, Украина


Украина возобновила атаки Санкт-Петербурга, используя для пролёта дронов воздушное пространство бывших советских республик Прибалтики.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина возобновила атаки Санкт-Петербурга, используя для пролёта дронов воздушное пространство бывших советских республик Прибалтики....

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«Премьер-министр Литвы сказал, что дрон, который залетел к ним, был украинским и прилетел он из воздушного пространства Польши. Соответственно, что мы имеем? Я думаю, что у этих «прибалтийских тигров» никто вообще не спрашивает даже разрешения. Я думаю, что решено все с поляками и с британцами.

И поляки, и британцы говорят: через Польшу мы пропускаем, а дальше не обращаем внимания на визги этих лимитрофов –  если что, британцы прикроют.

Я предполагаю, что нет какого-то разговора между Киевом, Таллином или Ригой, или Каунасом: «Ничего, если мы воспользуемся вашим воздушным пространством?».

Я думаю, что они просто в наглую запускают через их воздушное пространство, и все.

Это, конечно, все равно делает и Прибалтику, и Польшу нашими прямыми врагами, и это можно трактовать как нападение на нашу страну.

Если дроны летят из воздушного пространства, условно говоря, Эстонии, – ну, а кто знает, кто запустил? А вдруг это Эстония и запустила, а вдруг на этом дроне уже ядерный боеприпас, учитывая, что Литва там хочет у себя размещать ядерное оружие, снимает запрет?

Мне кажется, это тот случай, когда мы имеем полное право нанести превентивный удар по тем странам из воздушного пространства, которых летит дрон. Просто потому, что мы не знаем, что это летит за дрон. А вдруг он действительно с какой-то грязной бомбой, с начинкой?» – заявил Коц.

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English version :: Читать на английском «Не обращаем внимания на визги лимитрофов!». Дроны Зеленского летят через Прибалтику «в наглую»

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