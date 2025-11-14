«Не откладывая строить пятую линию обороны за Покровском» – полковник ВСУ

Украинскому руководству пора спешно строить несколько дополнительных линий обороны за Покровском.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-командир 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Анатолий Купол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вчера общался с побратимами-десантниками с покровского направления – все говорят, что очень тяжело. В первую очередь, потому что не хватает людей, дронов, очень сложная логистика.

Противник там сосредоточил подразделения «Рубикон», «Судный день». Противник очень быстро учится, создаёт силы беспилотных систем – и масштабирует это. У них больше ресурсов, денег и возможностей. Поэтому и так сложно», – сказал Купол.