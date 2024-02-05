«Не «патовая», а аховая» – в Киеве отреагировали на слова Зеленского о ситуации на фронте

Можно смело говорить о кризисной ситуации для ВСУ по всему фронту.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Патовая (со слов Зеленского – ред.) – это ещё мягко сказано, можно уже говорить о кризисной ситуации на фронте. Поскольку – соотношение, когда огневой паритет 1 к 5, 1 к 4, на фоне того, что в середине 2023 года удавалось на некоторых участках добиваться соотношения практически 1 к 1 и превосходства, это было отдельные месяцы. То сейчас, с учётом того, что уже нет превосходства в живой силе у ВСУ и такой дефицит снарядов, средств поражения, запчастей к технике, можно говорить о кризисной ситуации. Любой, кто служил в армии, понимает, к каким последствиям это может привести», – предупредил Золотарёв.

Он добавил, что самая критическая ситуация – в Авдеевке и под Купянском.

«В Авдеевке ситуация, мягко говоря, «не айс». Об этом и ряд наших военкоров на выходных писали, о том, что ситуация становится архисложной, и необходимо будет принимать решение. Потеря Авдеевки открывает дорогу на Покровск (Красноармейск – ред.), а это уже практически граница с Днепропетровской областью, 100 километров до Днепра. Это более чем серьёзная угроза.

Равно, как и стремление российской армии выйти на левый берег Оскола и захватить Купянск, это важнейшая узловая станция. Учитывая то, что российские войска очень плотно привязаны к железнодорожной логистике, понятно, каким образом это скажется на ходе боевых действий», – заключил эксперт.