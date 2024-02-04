Штурм Авдеевки: «Ситуация критическая. Генералы докладывают наверх враньё»

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«Ситуация критическая», – так украинский пропагандист Юрий Бутусов характеризует обстановку для гарнизона ВСУ в Авдеевке, которую продолжают окружать и штурмовать российские войска.

Бутусов признал, что русская армия сумела прорвать оборону, уличные бои уже идут в городской черте Авдеевки, а ВСУ «требуются немедленно свежие резервы».

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Российские источники подтверждают, что штурмовики продолжают вести наступательные действия – идут тяжёлые бои на юге, одновременно сообщается о прорыве на северном фланге города.

Российскими войсками расширяется зона контроля возле укрепрайона «Царская охота». На юге идёт борьба за контроль над участком вдоль улиц Соборная и Чернышевского, на севере города – у дачного кооператива «Ивушка» и южнее деревни Весёлое.

«В Авдеевке идут уличные бои. Российские подразделения смогли зайти в тыл украинским войскам», – утверждает донецкий военкор Владимир Разин.

Эти данные подтверждает обозреватель Юрий Подоляка.

«При этом самым неприятным для ВСУ является то, что мы вышли и в тыл главному укрепрайону противника – 8-9 мкрн, где сосредоточены высотные здания и которая поэтому носит название «крепость». И если прорыв не будет ликвидирован, и придется выводить части из южной части города, то эта самая «крепость» будет охвачена нами с трех сторон, что упростит ее штурм (либо ее вообще придется сдать без боя)».

Но это еще не всё.

«Восточнее города был нанесён удар по технике ВСУ, спрятавшейся на территории бывшей зенитной части в районе участка трассы Т-05-05. Недавний прорыв ВС РФ к западу от Опытного теперь позволяет осуществлять удары по этим позициям ВСУ с использованием FPV-дронов», – сообщает военкор Евгений Лисицын.

При этом, по предварительной информации, противник отступил с позиций к северу от песчаного карьера. Прорыв РФ в Авдеевку с севера подтверждают и украинские источники.

Уже упомянутый выше Бутусов подчеркивает, что украинские военные чины распространяют самоуспокоительную ложь о ситуации в Авдеевке.

«Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокоить и себя и не раздражать высшее руководство «плохими новостями». А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию. Поэтому и нет адекватного реагирования на изменения обстановки», – пишет украинский военкор.

При этом, по его словам, русские развернули настоящую охоту за украинскими операторами дронов.

«Любые сооружения и места установки антенн подвергаются ударам артиллерии и бомбардировке управляемыми авиабомбами. Российская авиация бомбит фактически беспрепятственно», – сообщает Бутусов.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко также называет ситуацию «критической, хоть и не безнадёжной» – российские войска вошли в город со стороны карьера и закрепились в застройке.

«Это означает, что до основной логистической артерии украинских защитников остаются сотни метров. Но ситуация пока не безнадежна. Фактически на днях решается судьба Авдеевки», – предупреждает Цаплиенко.

А вот экс-боевик террористического формирования «Азов» и экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук не скрывает эмоций.

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«Проблема наших воинов – в истощении личного состава. Боеприпасы и слабое взаимодействие между подразделениями. Русские развернули охоту за операторов дронов наших. Накрывают артиллерией любые высотки, строения, всё, где есть хоть намек на антенны, радиолокацию и т.д. На генеральском уровне – брехня, на пропагандистском уровне – враньё или молчание. Правду говорить боятся. Руководству хочется только позитивного. И выдавать людям офис президента хочет только сладкое, а оно, на самом деле, очень горькое», – сказал Мосийчук.

Украинские «правдорубы» еще сглаживают ситуацию, считает член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова.

«Я не по публикациям знаю, как тяжело каждый метр достается нашим. Я, наверное, знаю больше, чем даже хочу знать. И все равно я понимаю, что мы заберем Авдеевку назад. И понимаю, из каких соображений действуют украинские журналисты. Наконец, из гуманитарных. Они хотят сохранить жизни своих. То есть, хотят того, чего не хочет украинское руководство, и идут на риск, при этом делая оговорки – но у ВСУ в Авдеевке ещё есть шанс выйти из кризиса. Никаких шансов у ВСУ нет. Не было ни одного города, где наши и ВСУ бились бы в лоб, и ВСУ бы не сдались…Авдеевку наши возьмут потому, что наша армия – часть здоровой государственности. Украинская – нет. И каждый солдат в ВСУ это прекрасно чувствует», – пишет Ахмедова.