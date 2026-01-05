«Не поддержать и не осудить», – Зеленский неспроста исхитрился, говоря о Венесуэле
Просроченный укро-президент Зеленский на минувших выходных предпочёл отшутиться, когда его спросили по поводу событий в Венесуэле: «Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», – сказал он.
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Зеленский ответил так неспроста – нашел «правильную формулировку», поскольку атака на Венесуэлу является «по сути, копией российской операции», а потому Киеву нельзя открыто поддерживать Вашингтон в этом вопросе.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Но мы не имеем возможности при этом осудить эту операцию, потому что у нас переговорный трек с американцами, и они нам помогают в борьбе с Россией. Поэтому президент нашел красивую форму, как не поддержать, не осудить», – объяснил экс-министр в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Впрочем, подбадривает Кулеба «громадян», для Украины захват президента Венесуэлы ничем не грозит.
«Не нужно печалиться, не надо горевать, что теперь что-то станет хуже. Ничего хуже не станет. Американо-украинско-российско-европейский трек остается стабильным. Да, пропагандисты сейчас в России начнут рассказывать: «А вот видите, Америке можно, значит нам можно тоже».
Но на ход переговоров, на ход войны в Украине это не повлияет. Страны Латинской Америки в основном, как несильно за нас голосовали, так и не будут. Те, кто не хотел нас поддерживать, так они и будут сейчас бегать по потолку и кричать: «А вы от нас потребовали осудить агрессию. А вы сами не осуждаете?», – сказал экс-министр.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: