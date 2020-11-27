Не покидать Крым назло России: Беглые «свидомые» из Киева дают установку оставшимся

27.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские «патриоты» не должны покидать Крым – их задача усложнять России управление этой территорией. Об этом в интервью «Громадське радио» заявил беглый крымский майдановец, соучредитель Краевого совета украинцев Крыма и экс-сотрудник Министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» Сергей Мокренюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Мокренюка, в случае возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию, управлять им должны как раз местные «свидомые», а не «маргиналы из Житомирщины».

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«Почему-то в украинском обществе распространено мнение, что патриоты должны выехать из Крыма. Это наиболее вредная мысль. Потому что чем больше там наших, тем труднее России управлять территорией, а Украине – легче получить.

Это же очень просто. Представим, что российская армия вышла из Крыма. И тут заходит украинская администрация, и как управлять двумя миллионами людей? Элементарно, чиновников там надо двести тысяч человек. Кто эти люди? Приехали с Житомирщины в Джанкой? В другие территории едет тот, у кого дома нет. Едут на самом деле маргиналы. Эти маргиналы из России поехали в Крым. На кого мы там будем опираться, если хотим, чтобы все оттуда уехали?» – заявил Мокренюк.

При этом, себя он маргиналом, не нашедшим применения на Родине и бежавшим в Киев, не считает. Мокренюк ссылается на опасность ареста весной 2014-го года, так как был одним из организаторов крымского «Евромайдана»:

«Я – один из сокоординаторов крымского Евромайдана. Нас четыре человека: Сергей Ковальский, Андрей Щекун, Исмаил Исмаилов, и я. Крым был реально оккупирован 9 марта 2014. Мы проводили интересную, наверное, акцию, 200 лет Тарасу Шевченко. В это время Андрея Щекуна, и отца Сергея, Анатолия Ковальского, похитили. Уже потом мы поняли, что это была банда Гиркина, их пытали, я понимал, что я и Исмаил будем следующими. Поэтому прямо в ту ночь я забрал жену, детей, у меня была только маленькая машина с детскими вещами. Мы так и выехали посреди ночи».