Не признавать вины! – адвокаты дали установку сдавшимся ВМСУ-шникам

18.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Против украинских моряков, задержанных на незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе, будут использованы методы психологического воздействия.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил руководитель адвокатской группы Николай Полозов.

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«Несколько позиций, которые следствие с разных сторон пытается завести. Матросам говорят, что офицеров защищают адвокаты-«звезды». Их вытащат, а вы, матросы, будете гнить в лагерях. С другой стороны, матросам говорят: вы же не принимали никаких решений, вы выполняли приказ. Ответственны офицеры, а вы просто признайте вину, получите условное наказание и пойдете домой. На офицеров тоже идет подобное воздействие», – сказал Полозов.

Он прогнозирует, что эта работа активизируется во время новогодних каникул, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я опасаюсь, что в новогодние праздники, когда доступ в СИЗО будет закрыт, будет вестись большая психологическая обработка. Мы их, конечно, готовим. Будут пытаться рассорить, растащить по разным углам, заставить оговорить себя, оговорить другого. Будут сулить освобождение. Но никогда не было так, чтобы человек дал показания, и его отпустили», – сказал Полозов.

Он уточнил, что 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, нарушивших госграницу РФ в Керченском проливе, будут защищать 34 российских адвоката.

«Я открыто бросил клич: все, кто хочет, может и не боится принять участие в этом деле, пожалуйста, я принимаю заявки. Отозвалось 82 адвоката. Тут важно понимать, что адвокаты люди тщеславные, а дело достаточно громкое. Думаю, мотивы были разными. Я этот список предоставил Людмиле Леонтьевне Денисовой. Как происходил отбор, я не знаю. Получилось 2 группы в рамках команды: часть — крымские адвокаты, часть — московские», – сказал Полозов.

Ранее работающий на канале «1+1» украинский военный телепропагандист Андрей Цаплиенко заявлял, что командир украинского катера «Никополь» возле Крымского моста добровольно сдался в плен русским в то время, как «Бердянск» российские силовики взяли абордажем.