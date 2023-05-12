«Не провоцируйте Путина!» – в Киеве просят США не губить украинцев в наступлении

Вадим Москаленко .  
12.05.2023 22:52
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Вашингтон не должен провоцировать Москву и бросать насильно мобилизованных украинцев в бессмысленное масштабное наступление.

Об этом на канале «Да, это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон не должен провоцировать Москву и бросать насильно мобилизованных украинцев в бессмысленное масштабное наступление....

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«С точки зрения американцев сейчас лучше не провоцировать Третью мировую войну, не провоцировать Путина, не рисковать жизнями в наступлении, например, на Крым», – сказал политолог.

Карасёв отметил, что заморозка конфликта в нынешнем состоянии будет выгодной и для Киева, и для Запада.

«А остановиться на данном этапе. Потому что государство уже есть. Потерять территории – не трагедия, трагедия – потерять страну. Так вот, страну не потеряли, трагедии нет. А потерянные территории – это цель на будущий акт уже Холодной войны.

Примерно, как с 2014 года. Но тогда мы были намного слабее, чем Россия. И Запад не был столь вовлечён, по крайней мере, в военно-техническом отношении», – добавил он.

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