«Не равный, а жертвенная овца», – Зеленского вразумляют накануне встречи с Меркель

25.06.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Новости Украины

В противостоянии Запада и России для Украины отведена «роль жертвенной овцы», а никак не государства, равного Франции или Германии, как это утверждал накануне в своем интервью Владимир Зеленский.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады, севастопольский политик Вадим Колесниченко.

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«Если он не больной на голову бывший комик, то понимает, что их пытаются сделать «жертвенной овцой». Сегодня учения «Си Бриз» формируют зону нестабильности. Вооружение завозится для передачи для войны на Донбассе. Так называемая операция, которую они планируют провести с участием десанта в Николаевской и Херсонской области для противостояния некой соседней державе, которая помогает неким сепаратистам – это открытый вызов. Украина четко идет в своем понимании, что Донбасс и его жителей нужно уничтожить. И сигналы, которые он дает о том, что «Минские соглашения» выполняться не будут. Найти компромиссы он не может и не хочет, его окружают «ястребы» и закручиваются гайки. Если дальше все так будет идти и его не одернут, я не исключаю серьезного боевого столкновения. Учения «Си Бриз», которые с 28-го июня по 10-е июля должны идти, очень тревожны, поэтому наши подразделения приводятся в состояния боевой готовности, и проба, которую делал «Defender» – это проба пера, чтобы понять, насколько далеко Россия готова пойти для защиты своих интересов. То есть, нам предложили показать, где наши «красные линии», о которых говорил президент. Мы их пока аккуратно показали. Дальше, я полагаю, можно ожидать обострения, и реального обострения, если только дипломаты не смогут найти компромиссы. В этой части меня заинтересовало выступление начальника Генерального штаба России Герасимова на Международной конференции по безопасности. Он напомни, концепцию ядерную России. Мы готовы ответить ядерным оружием в случае, даже если против нас будет применяться оружие массового поражения либо общего. То есть, в очередной раз мы напомнили, что спорить по определенным вопросам с нами нельзя», – заявил Колесниченко.