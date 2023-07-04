«Не сидите, бегите!»: Соскин обратился к жителям Сум

Вадим Москаленко.  
04.07.2023 17:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Эффективная атака российских дронов на объекты украинских силовиков в Сумах показала полное бессилие ПВО, поэтому жителям города лучше покинуть свои дома.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эффективная атака российских дронов на объекты украинских силовиков в Сумах показала полное бессилие ПВО,...

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«Ну, вот уже добрались и до Сум. Даже не сомневайтесь, это первые удары, удары теперь будут повторяться, они вас пробили. Сломали вашу какую-то защиту ваших всех этих, которые вас защищали, с артефактами, со всякими песнями, плясками и так далее, всё уже. Сумы будут разрушаться. Значит такая судьба Сум.

Не умеете защищаться, сдачи не умеете давать, будете жертвами. Народ в Сумах, не сидите! До вас добрались. Сейчас как раз хороший период – июль, август, ещё успеете выехать, забирайте семьи свои и вперёд. Мужчины, уезжайте, чего сидеть? Мясом пойдёте защищать миллиарды Зеленского, Ермака, Кучмы, Пинчука, Яценюка?», – задается вопросом экономист.

«Самое поганое, что оказывается у Сум очень плохая ПВО, и очень большие попадания. То есть Сумы оказались неприкрытые. Но никто не поехал в Сумы. Ни Шмыгаль не поехал, ни Резников, ни Верещшук. Ни другие, по инфраструктуре вице-премьер. Про Зеленского молчу, если уже даже не поехал в Краматорск, даже туда не поехал», – возмущается Соскин.

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