«Не советую с нами воевать»: главред «УП» угрожает Зе-офису

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Новости Украины

Решение Генштаба ВСУ лишить аккредитации ведущие западные телеканалы за репортажи из Херсона было принято по распоряжению офиса президента.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет главный редактор антироссийского пропагандистского интернет-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева.

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Она характеризует решение как «абсолютно позорное» и обвиняет в некомпетентности людей, отвечающих за коммуникационную политику в государстве.

«Из того, что известно мне – Генштаб принял это решение после команды из Офиса президента. Логика? Кому-то не понравилось, что журналисты оказались на месте происшествия первыми. А не президент», – отмечает главред «УП».

Она считает, что лишение аккредитации CNN и Sky News – это «выстрел в ногу».

«Мы, Украинская правда, тоже попали в немилость. Генштаб лишил аккредитации нашего фотографа Дмитрия Ларина, который снял тысячи фото этой страшной войны. Эти фото выставлялись на нескольких десятках выставок за границей. В том числе тех, где партнером были правительственные институции. Надеюсь на здравый смысл. И советую не воевать с журналистами. Ничем хорошим это не заканчивается никогда. Проверено опытом и временем», – резюмировала Мусаева.