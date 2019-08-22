Не спал ночами: меджлисовский главарь придумал новые «проблемы» для Крыма

22.08.2019, Краматорск, Владимир Гладков

Киеву необходимо усиливать санкции против российского Крыма и создавать для его жителей новые проблемы, чтобы заставить российское руководство пожалеть о присоединении полуострова.

Об этом в ходе круглого стола «Краматорск и Крым: видение будущего» заявил зампред экстремистского «Меджлиса крымскотатарского народа» Ильми Умеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такое понятие – «экономическая блокада», и есть такое правило, что за оккупированную территорию отвечает оккупант. Наша задача с материковой Украиной – создать как можно больше проблем для россиян, чтобы для них Крым был неподъемным, слишком дорого обходился. Не поставляем воду, не поставляем электроэнергию, закрыли провоз большегрузных автомобилей с продуктами питания, но людей не перекрываем.

Можно немножко ужесточить, можно наоборот – создать какие-то дополнительные услуги или улучшить услуги, которые сейчас есть с получением паспортов, свидетельств о браке, свидетельств о рождении, чтобы у людей, которые живут в Крыму с проукраинской позицией, была возможность продолжать оставаться гражданами Украины.

В этом направлении необходимо работать, улучшать этот сервис и улучшать взаимные отношения с той счастью, которая считает себя украинцами. А те, которые считают себя россиянами, с ними смысла нет», – считает он.

При этом, по мнению пропагандиста, полностью перекрывать проход в Крым нельзя, так как это нанесет вред самой Украине.

«Те 60%, которые здесь, все равно будут ехать туда отдыхать, а оттуда пророссийские сюда ездить не будут, будут ездить только проукраинские. То есть если из Крыма мы все закроем, мы перекроем, в первую очередь, потенциально для наших людей доступ на материковую Украину», – резюмировал экстремист.

При этом директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник ранее заявил, что Запад соглашается с российской принадлежностью Крыма, о чем свидетельствует озвученное президентами Франции и США предложение вновь превратить «Большую семерку» в «восьмерку», вернув в этот международный клуб Россию.

Напомним, что «Меджлис крымскотатарского народа» включен в список экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ.