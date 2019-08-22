Запад закрывает глаза на российский статус Крыма

22.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Запад соглашается, что Крым останется российским, о чем свидетельствует озвученное президентами Франции и США предложение вновь превратить «Большую семерку» в «восьмерку», вернув в этот международный клуб Россию.

Такое мнение в комментарии киевской интернет-газете «Страна» высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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По его словам, «Большая семерка» не принимает актов международного права, но при этом является авторитетным клубом самых богатых и влиятельных государств.

«Возвращение России в Большую восьмерку будет означать не юридическое, но политическое принятие факта Крыма (того, что Крым будет находиться под контролем России без юридического признания), принятие того факта, что украинский кризис в ближайшее время не завершить и что влияние России значительно больше и важнее, нежели те претензии, которые к ней имеет Запад в части Крыма, Донбасса, Сирии, вмешательства в американские выборы», – говорит эксперт.

Он полагает, что мировые лидеры решили перевернуть страницу былого противостояния с Россией и вернуться к поиску диалога и компромисса.

«Также возвращение России будет означать то, что система международного права в старом ее понимании уже почила в Бозе. Послевоенная модель управления считается ликвидированной. Сегодня формируются новые союзы, новые балансы и новые формы сотрудничества и конкуренции глобальных и мировых государств», – резюмировал Бортник.

Отметим, что именно после решения крымчан по итогам референдума выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией западные страны отказались от формата «восьмерки» с российским участием.