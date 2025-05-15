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На переговорах по Украине в Турции в четверг не будет ни Дональда Трампа, ни Владимира Путина. От американцев летит госсекретарь Рубио и спецпосланник Уиткофф. Последний, якобы, уговорил Зеленского не отказываться от диалога с русскими.

Кремль же отправляет хорошо известного по так и не реализованным Стамбульским договоренностям помощника президента Владимира Мединского. С ним же из Москвы летит замминистра обороны Александр Фомин – тот самый, что озвучивал весной 2022 года решение об отходе российских войск от Киева и Чернигова.

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«Техническая делегация, ничего не решающая. Очередная пощечина Зелебобику», – считает политолог Геворг Мирзаян.

«Не спешите бухтеть… Судя по составу делегации, мира не будет, свинорез будет идти бесконечно-вечно… Начнется летняя кампания», – прогнозирует создатель школы беспилотников «Соколы Хоруса» Александр Картавых.

Однако военкор Александр Коц опровергает, будто в Турцию летят незначительные чиновники. Он обращает внимание на представителя Генштаба Александра Зорина.

«Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный гарнизон Азовстали.. Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии… Это еще один удар по шапито Зеленского, который едет только для того, чтобы сорвать диалог и обвинить в срыве нас. Но такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – пишет Коц.

«Выбор состава и уровня российской делегации на стамбульских переговорах-2025 свидетельствует о том, что Путин решил наглядно показать свой твердый настрой на соблюдение правильной последовательности шагов и уверенность в выбранной стратегии… Путину явно наплевать на агрессивную риторику западных лидеров. Он играет свою игру и методично гнет линию: «вечером переговоры, утром перемирие», – поясняет российский политолог Алексей Чеснаков.

«Перевожу на русский язык. Зеленский будет разговаривать с российской военной делегацией, которую для приличия разбавили гражданскими чиновниками. Пока все выглядит так, что мы ждем от Зеленского подписания безоговорочной капитуляции», – считает военкор Александр Харченко.

Обозреватель Алексей Пилько замечает:

«В имиджевом плане для Киева участие во втором Стамбуле представляет собой явный провал. Потому что в 2022 году условия возможного мирного соглашения были на порядок лучше, чем в 2025-м. Истеричные попытки Зеленского добиться личной встречи с Путиным в Стамбуле не возымели успеха».

Русофобы ожидаемо возмущены составом российской делегации.

«Они реально ждали, пока Зеленский вылетит. Тупо сидели и отслеживали данные FlightRadar. Чтобы «максимально унизить Зеленского» составом российской делегации, который четко указывает на отсутствие намерений о чем-то договариваться», – укаал политолог-порохобот Алексей Голобуцкий.

«В Турцию от России отправляется делегация чиновников третьего эшелона во главе с Мединским, который идеально подходит на роль «мальчика для битья». Это даже не дипломаты-пенсионеры Ушаков и Лавров. Это откровенная профанация и издевательство на здравым смыслом», – возмущается политолог-русофоб Александр Фридман.

А вот либеральный публицист Кирилл Шулика считает, что, в отличие от весны 2022 года, Кремль уже не надеется договориться с украинцами.