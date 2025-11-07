Не спрашивайте, сколько продержится Украина: конфликт будет решен на российских условиях – венгерский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У США и Европы крайне мало рычагов давления на Россию, она же при этом имеет ярко выраженную динамику на фронте, что позволяет диктовать свои условия мира.

Об этом в рамках конференции, организованной Венгерским институтом иностранных дел, заявил местный эксперт по безопасности Атилла Демко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Демко, при этом вопрос, как долго Украина сможет удерживаться на Донбассе, – риторический.

«Существует ограниченное количество точек давления Америки и Европы на Россию. Существует довольно много точек давления на Украину, и я думаю, что Украина сейчас находится за столом переговоров, но у нее гораздо меньше возможностей оказать давление на Россию. Так вопрос в том, когда Россия почувствует, что достигла достаточно, чтобы сесть за серьезный стол переговоров. На Аляске состоялась важная встреча, и я думаю, что обсуждалось гораздо больше, чем доступно широкой публике. Конечно, проблема касается не только Украины, но и отношений между США и Россией. Есть много других вопросов, которые нужно решить. Новый договор СНВ, но также есть определенные регионы, есть вопросы, которые нужно решить между двумя странами, – отметил он.