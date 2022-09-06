Не стихает скандал вокруг идеи прорумынского депутата «обменять Приднестровье»

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Заявления депутата молдавского парламента от правящей партии PAS Василе Шоймару о том, что Молдова как «второе румынское государство» для упрощения объединения с «Родиной-матерью» могло бы отказаться от Приднестровья, продолжают обсуждать на обоих берегах Днестра.

Насколько серьезна идея «уступить Украине Приднестровский регион, попросив взамен историческую Бессарабию и Буковину до Черновцов», силой подавить протестные настроения в Гагаузии? Как позиция депутата согласуется с позицией партии? Об этом рассуждают политики и эксперты.

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Председатель общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев констатирует, что заявление депутата Шоймару наглядно демонстрирует позицию правящей в Молдове партии PAS и всего нынешнего руководства Молдовы.

«Плевать им на безработицу, миграцию, инфляцию, стагнацию, всеобщее обнищание и деградацию в Молдове, – пишет Тулянцев на своей странице в Facebook. – Никто не собирается решать эти проблемы. Они уже отказались от самого главного – от людей! Они отказались от борьбы за человека, они вообще отказались от всего человеческого. Шоймару – это коллективная власть. Шоймару – это и Санду, и PAS, и силовики, и судьи, и прокуроры, и провластные эксперты, и так далее и тому подобное. Когда Шоймару говорит о прошлом, о своих сожалениях по поводу Унири – он рисует план будущего. Свой план. Он, безусловно, жаждет реванша! Партия PAS – партия реваншистов! Они пришли для того, чтобы добить, обанкротить и раздробить эту страну. Теперь Санду, Гросу, Гаврилица могут рассказывать что угодно. Могут ездить куда угодно – хоть в Гагаузию, хоть в Бричаны, хоть в Тирасполь. Все их слова – это слова Шоймару! Все они – Шоймару! Молдавская власть – это один сплошной Шоймару. И после всего этого Шоймару точно должен уйти!».

Политолог Александр Кориненко считает, что логику в словах господина Шоймару искать не стоит.

«Таков уровень депутатов правящей партии, – заявил он корреспонденту ПолитНавигатора. – Дело в том, что иногда за добрым стаканом вина в Молдове ведутся разговоры о том, что можно разменять Приднестровье на Черновцы и Южную Бессарабию, разменять независимость Тирасполя на город Бендеры, сдать Приднестровье в концессию России. Как вы понимаете, это лишь застольные фантазии и серьезный политик такого не скажет».

Эксперт считает, что в партии PAS предпочли не заметить это высказывание, и тому есть целый ряд причин.

«Во-первых, это посягательство на территориальную целостность соседней страны. Во- вторых, в Приднестровье проживают граждане Молдовы и депутат предлагает сделать наших граждан жителями другой страны. В-третьих, отдавать надо то, чем ты владеешь в полной мере, а юрисдикция Кишинева не распространяется на Приднестровье, то есть депутат предложил, по сути, силовой вариант размена. В-четвертых, маргинальные политики Румынии уже высказались о возможном введении румынских войск на территории Украины, которые раньше входили в состав Великой Румынии, предлагая раздел Украины, то есть господин Шоймару, возможно, тоже поддерживает идею о том, что Украина – failed state, а такое недопустимо по отношению к нашему восточному соседу. Оппозиция, к примеру, могла бы более жестко отреагировать на такие заявления, которые были сделаны отнюдь не на Центральном рынке», – заключил политолог.

Представитель партии «Гражданский конгресс», историк и журналист Зураб Тодуа отмечает в Facebook, что правящая партия PAS – главный источник нестабильности в стране на сегодня.

«Очередной пример: грубые нападки на Гагаузию и Приднестровье и обращение к теме «унири» – как к способу решения всех проблем. Эта бездарная власть стремительно несется к своему неизбежному фиаско», – уверен он.

Общественный деятель, блогер Михаил Ахремцев напомнил, что Василе Шоймару – «еще и автор книги о «подвигах» румынских военнослужащих, «отличившихся» в Сталинградской битве на стороне Третьего Рейха».

«И это я еще молчу о других его «трудах». Оно – не читатель. Оно – писатель. Ей-богу, PAS – это не партия, а какой-то паноптикум», – отметил Ахремцев в Telegram.

Приднестровский политолог Андрей Сафонов полагает, что разговоры об «обмене» Приднестровья – бессмысленные фантазии.

«По мере нарастания военной угрозы в мире и в Европе стали слышны и вовсе фантастические предложения насчет судьбы Приднестровской Молдавской Республики. Последнее из них озвучил депутат парламента Молдовы от правящей партии PAS, являющейся политической опорой президента РМ Майи Санду, сторонник присоединения Молдовы к Румынии Василе Шоймару. По его мнению, Кишинев мог бы «уступить Украине Приднестровский регион, попросив взамен историческую Бессарабию и Буковину до Черновцов», а «Гагаузская автономия не настолько сильна, чтобы что-то диктовать». Что касается лично господина Шоймару, то его мышление не удивляет. Это старая беда прорумынских националистов – витать в облаках, предаваться фантазиям. Мысль о том, будто целый народ можно передать кому-то без его воли и желания, характерна для тех, кто привык ломать людей через колено. С 1989 года националисты в Молдове так и действовали, пользуясь тем, что тогдашнее советское руководство сознательно предало весь Советский Союз. Но теперь ситуация другая. Нынешняя Москва, как подчеркивают нынешние российские руководители, не позволит националистам беспредельничать. Но и это не все. Украина явно не относится к странам, которых можно обвести вокруг пальца кишиневским «хитрецам». Да, под давлением Запада Киев в 2008 – 2009 годах (формально через Международный Суд ООН) отдал Румынии газоносный шельф в Черном море, но потери были столь колоссальными, что уроки наверняка извлечены», – сказал Сафонов «ПолитНавигатору».

Он уверен, что приднестровская государственность уцелеет, а независимость ПМР будет сохранена.

«Время, когда можно было задавить нашу республику, безвозвратно прошло, и предаваться фантазиям «обмена» бессмысленно», – подчеркнул эксперт.