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Нелегитимный президент Украины считает, что его «месседж» о ядерном оружии, в случае отказа в членстве со стороны НАТО, подменили неправильной интерпретацией.

Об этом он заявил на совместной с генсеком НАТО Марком Рютте пресс-конференции в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как много займёт времени для Украины построить ядерную бомбу? И вопрос генсеку, вы понимаете, что Украина готова создать ядерное оружие?», – спросил журналист.

Киевский самозванец сразу же запротестовал.

«Мы иногда создаём проблемы сами себе, вы сейчас начинаете это делать. Мы никогда не говорили о том, что мы готовимся создать ядерное оружие», – поспешил ответить Зеленский.

Он снова начал рассказывать историю Будапештского меморандума с жалобами на то, что гаранты не выполнили своих обязательств.

«Мы отдали наше ядерное оружие, и те люди, которые тогда были партнёрами, должны были нам дать гарантии безопасности. Но после того, как Путин начал оккупацию, никогда за все эти годы, во время революции, за время последних 10 лет для нас не было защиты, это означает, что это для нас не настоящий зонтик. И поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО – это наш сигнал! Но мы не строим ядерное оружие, пожалуйста, не меняйте месседжи», – грозил пальцем криворожский клоун.