«Не тупи и не ссысь, Вова!» – экс-нардеп призвал Зеленского не прятаться за референдумами

23.05.2019, Херсон, Владимир Гладков

Новый президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с таким реваншем, «что мало не покажется».

Об этом на своей странице в «Facebook» написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя инициативу команды Владимира Зеленского вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией, экс-нардеп отметил, что «ничего глупее и предположить было нельзя».

«Вова! Владимир Александрович! Референдум прошел в Украине 21 апреля – ровно месяц назад! Вы что, и правда думаете, что народ голосовал за вас, Владимир Александрович? Конечно же, нет! Народ голосовал против пяти лет Потрошенко – против войны со своими гражданами, против раздела украинцев на своих и чужих, против раскола страны по политическим, языковым, историческим и религиозным признакам. И в том числе против самоуничтожительной русофобии и попытках делать мелкие гадости большому соседу, которые отскакивали крупными проблемами самим же себе!

Референдум прошел, Владимир Александрович. Народ делегировал вам власть, дав вам мандат уничтожить ту мерзкую бандеровскую пародию на мою светлую Украину, которую пытался, но так и не смог, построить Потрошенко!» – написал Журавко.

«Имейте силу воли, Владимир Александрович. Имейте, простите за вульгарность, мужские причиндалы между ног и делайте то, что требует от вас народ! А то, если у нас прямая демократия и все вопросы мы решать будем на референдумах, то зачем нам как вы, так и Рада? Может еще, сходить ли вам пописать или нет, у народа спрашивать пять раз в день будете?

А требует от вас народ как прямые переговоры с Донбассом, так и прямые переговоры с Россией. Без Белых Господ и прочих колонизаторов в комнате, которым мир между нашими народами нужен как черту ладан!

Более того, чтобы проводить референдум о мире с Россией, вы хотя бы перестаньте с ней торговать – до сих пор наш главный торговый партнер – а еще лучше войну объявите ей, чтобы можно было мир заключать. А то, как барыши с России делать, – так тут мы все за. А как речи с трибун читать, чтобы народ отвлечь от проблем, созданных властью – так тут заклятый враг. Вы, ребят, либо Звезду Давида снимите, либо трусы подтяните!» – отметил экс-нардеп.

Также Журавко напомнил, что «игры с референдумы» во многих странах приносили весьма неожиданный для власти результат, самый яркий пример чему – «brexit» в Великобритании.

«Вурдалаки в лицах Потрошенко, Яйценюха, Палубия, Турчинова и т.д. ещё очень глубоко имеют свои зубы в горле нашей страны! И за войну они возможно будут драться еще больше, чем за власть – на войне их основные заработки.

Так что со всеми ЦИК, многими каналами, пять лет истерик и нагнетаний, они могут еще устроить вам такой реванш на референдуме, что мало не покажется. И тогда у вас пять лет будут связаны юридически руки, а наши граждане так и продолжат погибать с обеих сторон! Так что, не тупи и не ссысь, Вова! Думай-те, действуй-те и бери-те ответственность, Владимир Александрович!» – призвал Журавко.