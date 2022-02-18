«Не Украина ваш враг!» – Минобороны после обстрела ЛДНР

18.02.2022  14:46 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников продемонстрировал пример настоящего политического цинизма, обратившись к жителям ЛДНР, пока его подчинённые продолжают обстреливать территорию республик Донбасса.

«Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: люди, не бойтесь!» – сказал чиновник, выступая с трибуны Верховной рады.

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Министр обороны Украины Алексей Резников продемонстрировал пример настоящего политического цинизма, обратившись к жителям ЛДНР,...

По словам Резникова, настоящий враг жителей Донбасса – военные ЛДНР.

«Не Украина ваш враг. А те, кто вроде бы прячется за вашими стенами, кто вроде бы хочет вас защитить от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении. Украинская армия готова к любому развитию событий по обороне», – заверил чиновник.

Напомним, накануне Украинская армия провела массированный обстрел населённых пунктов и инфраструктуры республик Донбасса.

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