«Не Украина ваш враг!» – Минобороны после обстрела ЛДНР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников продемонстрировал пример настоящего политического цинизма, обратившись к жителям ЛДНР, пока его подчинённые продолжают обстреливать территорию республик Донбасса.

«Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: люди, не бойтесь!» – сказал чиновник, выступая с трибуны Верховной рады.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Резникова, настоящий враг жителей Донбасса – военные ЛДНР.

«Не Украина ваш враг. А те, кто вроде бы прячется за вашими стенами, кто вроде бы хочет вас защитить от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении. Украинская армия готова к любому развитию событий по обороне», – заверил чиновник.

Напомним, накануне Украинская армия провела массированный обстрел населённых пунктов и инфраструктуры республик Донбасса.