Донбасс под огнем. Детей эвакуируют в бомбоубежища

18.02.2022  13:07 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Военные преступления, Война, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Украинская армия провела массированный обстрел населённых пунктов и инфраструктуры республик Донбасса.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия провела массированный обстрел населённых пунктов и инфраструктуры республик Донбасса. Об этом сообщил...

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Так, ВСУ около семи часов утра произвели обстрел жилых кварталов на улице Стратонавтов, близ Донецкого аэропорта. Сообщается о как минимум трёх попаданий 120-мм мин по жилым районам, повреждена опора ЛЭП. Telegram-канал военкора Семёна Пегова опубликовал кадры с места событий, а также сам обстрел, который сняли местные жители.

Кроме того, украинская армия ночью обстреляла посёлок Еленовка. По информации военкора ВГТРК Андрея Руденко, в тёмное время суток по населённому пункту было выпущено несколько боеприпасов, слышна стрельба.

Также была обстреляна оживлённая автотрасса, соединяющая города Донецк и Енакиево, а в результате бомбёжки посёлка шахта Изотова оказалась обесточена часть Горловки. Из-за повреждений подстанции «Раздольная» электричества лишились несколько посёлков Ясиноватского района. На данный момент движение по трассе восстановлено.

Сообщается, что детей в школах находящегося к югу от Горловки посёлка Пантелеймоновка эвакуировали в бомбоубежище из-за опасности обстрела.

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