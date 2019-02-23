Не усидели на двух стульях: Прокурор заявил, что сестрам Опанасюк не место на Евровидении

23.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Дочери вице-премьер-министра Крыма Ларисы Опанасюк, Мария и Анна, накануне отказавшиеся в интервью меджлисовскому каналу ATR назвать полуостров «оккупированным Россией», не имеют права представлять Украину на Евровидении.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели скандал, о том, что на конкурс отбора участников Евровидения две молодые пани никак не могли ответить на вопрос Романа Скрыпина, чей же Крым. Вы знаете, мужество сказать, чей Крым, на своей земле, не говоря уже о каких-то критических ситуациях, заключается в чём: может ли позволить себе человек, мама которой заместитель в правительстве Крыма, заслуженный юрист РФ в декабре, сказать, что Крым украинский? Нет. Но эти девчата от Украины пытаются представлять наш дух, ментальность и певучие голоса», – возмутился прокурор.

«Может, они и талантливые, но отсутствует стержень и мужество сказать, что Крым – это Украина, Донбасс и Луганщина будут освобождены, Украина – унитарное государство, у Украины есть армия, своя «ридна мова», она толерантная и демократичная», – добавил Матиос.