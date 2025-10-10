«Не успеваем готовить укрепления» – офицер ВСУ о темпах наступления армии России

Вадим Москаленко.  
10.10.2025 15:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 448
 
Дзен


Благодаря превосходству в воздухе, российская армия научилась быстро освобождать деревни с редкой застройкой. Об этом на канале «Politeka» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть места, где русским удобно продвигаться. Это там, где низкая плотность застройки, а сама застройка представляет из себя небольшие хаты с погребами вместо подвалов.

И когда на такое село на десять домов прилетает три КАБа, то все погреба просто складываются», – сказал офицер.

«К сожалению, в этих сёлах наши не успевают готовить какие-то более серьёзные укрепления, чем погреба. Этим не занимались те, кто должен был. Поэтому [у российской армии] есть продвижение», – резюмировал он.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить