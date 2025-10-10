«Не успеваем готовить укрепления» – офицер ВСУ о темпах наступления армии России
Благодаря превосходству в воздухе, российская армия научилась быстро освобождать деревни с редкой застройкой. Об этом на канале «Politeka» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть места, где русским удобно продвигаться. Это там, где низкая плотность застройки, а сама застройка представляет из себя небольшие хаты с погребами вместо подвалов.
И когда на такое село на десять домов прилетает три КАБа, то все погреба просто складываются», – сказал офицер.
«К сожалению, в этих сёлах наши не успевают готовить какие-то более серьёзные укрепления, чем погреба. Этим не занимались те, кто должен был. Поэтому [у российской армии] есть продвижение», – резюмировал он.
