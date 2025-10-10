Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Благодаря превосходству в воздухе, российская армия научилась быстро освобождать деревни с редкой застройкой. Об этом на канале «Politeka» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть места, где русским удобно продвигаться. Это там, где низкая плотность застройки, а сама застройка представляет из себя небольшие хаты с погребами вместо подвалов. И когда на такое село на десять домов прилетает три КАБа, то все погреба просто складываются», – сказал офицер.