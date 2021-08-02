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02.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал
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«Не успевает добежать до унитаза» – Лукашенко панически боится ввода российских войск в Белоруссию

Белорусский президент всячески сопротивляется постройке российских военных баз в Белоруссии, потому что такие объекты...

Белорусский президент всячески сопротивляется постройке российских военных баз в Белоруссии, потому что такие объекты могут стать центром притяжения пророссийских сил.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил российский военный эксперт, полковник запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко не нужны российские военные, он их боится, писается и даже иногда какается, не добежав до унитаза – от впечатления, что в Белоруссии будут стоять российские войска.

Потому что российские гарнизоны, там, где они будут стоять, станут центром сосредоточения пророссийских сил в Белоруссии. А таких людей немало. Они будут определённым центром притяжения.

А Лукашенко всячески выталкивает из республики саму мысль о том, что с Россией хорошо, что с Россией надо быть вместе. Там нарратив «Россия нам должна заплатить» – за транзит, за защиту, за то, что Белоруссия – евразийский центр», – сказал он.



Напомним, несмотря на это, Александр Лукашенко продолжает пугать Запад якобы возможностью ввода российских воск на территорию Белоруссии.

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